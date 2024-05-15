Прокуратура города Новосибирска установила, что с 2010 года ведется активное жилищное строительство в микрорайонах «Плющихинский», «Просторный» и на жилмассиве «Береговой», однако наполняемость детских садов и школ в их границах превышает проектную в 2–3 раза.

«Вопреки требованиям закона, мэрия города Новосибирска не принимает меры к созданию необходимых условий для образовательной деятельности, что влечет нарушение гарантированных законодательством прав несовершеннолетних на получение образования, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В связи с бездействием муниципальной власти городская прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав обязать мэрию построить/выкупить/реконструировать образовательные учреждения либо иными способами создать дополнительные места в детских садах и школах. Суд требования удовлетворил в полном объеме.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как в мэрии Новосибирска прокомментировали очередной пожар на «Левобережном» полигоне.