Стало известно, какие районы Новосибирской области первыми войдут в федеральный проект сети опорных сельских населенных пунктов

В чём заключается новый подход Правительства РФ к комплексному развитию сельских территорий? Какие районы Новосибирской области претендуют на включение в новую федеральную программу? На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты и чиновники обсудили планы и перспективы региона по участию в проекте развития в РФ сети опорных сельских населенных пунктов.

Опорные населенные пункты предполагается сделать «точками роста» сельских территорий и малых городов (до 50 тысяч человек населения). Они должны стать центрами оказания социально значимых услуг для жителей прилегающей сельской территории, развития предпринимательской деятельности и сервисных секторов экономики. Методические рекомендации по критериям определения опорных населенных пунктов и прилегающих территорий утверждены распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2022 года N 4132-р.

Предполагается использовать межотраслевой и межтерриториальный подход к ускоренному инфраструктурному развитию таких сельских агломераций: все министерства и ведомства должны синхронизировать выделение ресурсов на реализацию всех отраслевых и территориальных госпрограмм, направленных на развитие сельских территорий. В их число входят 14 госпрограмм по распоряжению Правительства РФ от 21 декабря 2021 года №3734-р и госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанные до 2030 года.

Для отработки в пилотном режиме нового подхода к комплексному развитию сельских территорий отобран 81 опорный населенный пункт (по одному в каждом регионе РФ, за исключением городов федерального значения, новых регионов и Ямало-Ненецкого автономного округа), реализацию долгосрочных планов которых планируется начать уже с 2025 года. В настоящий момент завершается паспортизация пилотных проектов — 81 опорного населенного пункта, для которых будут утверждены планы развития на 6 лет.

Как рассказал депутатам Заксобрания первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в число пилотных проектов от Новосибирской области включен Маслянинский район. В связи с тем, что «аналогичную степень готовности показал и точно такой же паспорт долгосрочного развития подготовил Тогучинский район», региональный минсельхоз обратился к федеральному главку с просьбой включить также его в пилотный проект.

После апробации проектных механизмов следующим этапом развития развития федеральной сети опорных сельских населенных пунктов станет включение в программу ещё порядка двух тысяч территорий. «Паспорта и планы долгосрочного развития разрабатываются сейчас во всех районах области. Высокая степень готовности у паспортов Болотнинского, Доволенского и Куйбышевского районов», — сообщил Андрей Шинделов.