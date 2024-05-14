Произошел пожар на крупном полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между Новосибирском и поселком Верх-Тула. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Новосибирской области.

Это далеко не первый пожар на скандально известном «Левобережном» полигоне. Еще в июле 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту жалоб новосибирцев на нарушения санитарных норм в районе полигона, а также негативное воздействие объекта на окружающую среду. Ранее бывший мэр Анатолий Локоть сообщал, что полигон переполнен, и его планируется законсервировать.

В данный момент точная площадь возгорания не известна, но уточняется, что угрозы для жилых домов нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и спецтехника. Тем временем в VK-сообществе «Хилокский жилмассив» местные жители бьют тревогу: «Малыгина первые приняли удар, затем Хилокская и близлежащие улицы заволокло черным удушливым дымом, дышать очень тяжело! Сказать, что местных жителей настиг настоящий ужас, это ничего не сказать», — сообщается в посте.

В пресс-центре мэрии города Новосибирска заявили, что лаборатория контролирует уровень загрязнения воздуха, а одной из задач обозначили скорейшее закрытие и рекультивацию этого полигона.

Стоит также отметить, что сегодня, 14 мая, в Новосибирске ветрено: по сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», местами порывы ветра достигают 18 м/с, что осложняет пожаротушение.

Ранее «Континент Сибирь» писал о пожаре на полигоне твердых коммунальных отходов в Куйбышевском районе.