В Новосибирске прошла масштабная конференция по маркетингу

14 мая 2024 года в киноконцертном комплексе имени Владимира Маяковского состоялась «БОЛЬшая конференция 4.0», которую можно считать одним из самых масштабных бизнес-мероприятий в сфере маркетинга в Новосибирске. Организаторами конференции выступили Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», центр «Мой бизнес» и региональный минпромторг.



Мероприятие прошло уже в четвертый раз. В прошлом году оно побило свой собственный рекорд ─ 3500 регистраций, из которых 2576 пришлись на офлайн-посещения. В этом году онлайн-трансляция не была предусмотрена, что позволило увеличить число участников в офлайне. В итоге, как и в прошлые годы, конференция стала масштабным событием для специалистов и профессионалов маркетинговой отрасли.

Одно из самых важных направлений конференции было посвящено теме цифрового маркетинга и его роли в современном бизнесе. На протяжении девяти часов спикеры делились успешными практиками и стратегиями из своего опыта, которые позволяют эффективно продвигать продукты и услуги в цифровой среде. Кроме того, на конференции были выступления и на другие актуальные темы, такие как маркетинговые тренды, повышение конверсии, персонализация, использование социальных сетей и завоевание доверия аудитории.

В частности первый спикер конференции, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов, рассказал, какие маркетинговые инструменты использует его компания, и какова их эффективность на практике. Он также порекомендовал к чтению книги Элияху Моше Голдратт «Цель» и Б.Дж. Пайна и Дж.Х. Гилмора «Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее действие». В свою очередь основатель ресторана «Библиотека» Наталья Ильина рассказывала о том, как построить маркетинг на доверии, что он дает, а также апеллировала к термину «эмоциональный банковский счет» в книге Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей».

Модераторами конференции выступили руководитель комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Гаранина и основатель бизнес-клуба «Крона», сети парикмахерских «Папа дома», «Мама дома», премиального мужского ателье по индивидуальному пошиву мужских костюмов, сорочек, обуви, пальто «Фатерсон» Янис Кайшев.

Открывали мероприятие руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин, заместитель главы минпромторга Новосибирской области — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин и председатель Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

Организаторы выразили большую благодарность органам государственной власти, спонсорам, партнерам и гостям, которые сделали эту конференцию возможной, а также подтвердили намерение продолжать традицию «БОЛЬших конференций», следующая из которых пройдет в 2025 году.

Напомним, что в 2022 году «Континент Сибирь» предлагал читателям проголосовать за бизнес-мероприятие Новосибирска, которое они считают лучшим по организации и полезности контента. Первое место тогда среди участников опроса заняла конференция «Маркетинг 2.0», организованная профильным комитетом новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». На той конференции в режиме нон-стоп выступило 24 спикера, хедлайнером был известный ресторатор Денис Иванов. В 2023 году в аналогичном опросе на сайте издания первое место вновь заняла именно конференция «ОПОРЫ РОССИИ» — «Маркетинг 3.0».