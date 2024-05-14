Исход чиновников из новосибирской мэрии продолжается

В команду нового мэра не войдет нынешний начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн.

Начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн уже обсудил с новым главой муниципалитета Максимом Кудрявцевым свое увольнение. В беседе с «Континентом Сибирь» чиновник пояснил, что написал заявление «по собственному желанию» и покидает администрацию с 21 мая.

«Сегодня сходил к Максиму Георгиевичу (Кудрявцеву), попросил об увольнении, — рассказал редакции Александр Горнштейн. — Мы определили срок, в течение которого я передам дела. Через неделю в мэрию приходит новая команда, она и продолжит работу», — сказал начальник департамента, добавив, что планирует сосредоточиться на собственном бизнесе.

«Когда я приходил в мэрию, мы с бывшим мэром Анатолием Локтем договаривались, что я отработаю три года, — продолжает собеседник «Континента Сибирь». — В итоге я остался на девять лет: были важные проекты: «Умный город», цифровая трансформация мегаполиса и так далее. Сейчас у меня появилась возможность сказать, что считаю свои обязательства исполненными».

Как пояснил изданию начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров, «документов никаких нет, только заявление самого Александра Анатольевича».

Напомним, что до прихода на госслужбу Александр Горнштейн развивал собственную компанию в сфере разработки сайтов.

«Континент Сибирь» сообщал, что из мэрии Новосибирска увольняется заместитель руководителя города, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Новый глава Новосибирска Максим Кудрявцев вступил в должность 26 апреля 2024 года. Первым из ближайших соратников предыдущего мэра-коммуниста городскую власть покинул «политический» и «цифровой» заместитель главы муниципалитета Артем Скатов. С 6 мая на пенсию ушел вице-мэр Геннадий Захаров, который курировал, например, департамент организационно-контрольной работы, управление делами, управление общественных связей мэрии, а также департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства и департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска. Из мэрии Новосибирска уволились глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников, начальник управления по организационному обеспечению деятельности главы города Анна Миронова, руководитель департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

На прошлой неделе, 8 мая, «Континент Сибирь» писал, что новыми вице-мэрами Новосибирска станут Максим Останин (сейчас занимает должность заместителя главы регионального минпромторга) и Евгений Попантонопуло (сейчас руководитель государственного казенного учреждения «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»). Скорее всего, об этих назначениях мэрия объявит в ближайшие дни, как и о структурных изменениях и распределении между членами команды нового мэра подконтрольных ведомств.

В тексте «Кто войдет в команду нового мэра Новосибирска и кто из нее выйдет?» «Континент Сибирь» говорил и об увольнении начальника правового департамента Маргариты Масловой, которое тоже вскоре должен официально подтвердить пресс-центр мэрии Новосибирска.