Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал ход строительства логистического центра Wildberries в Юрге, обсудил с представителями компании-маркетплейса перспективы продвижения на этой онлайн-площадке товаров, произведенных в регионе. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Первую очередь площадью 40 тысяч кв. метров (две секции склада и административно-бытовую часть) планируют запустить до конца текущего года, это позволит трудоустроить 1000 человек. К концу следующего года комплекс выйдет на полную мощность: будут запущены все корпуса общей площадью 100 тысяч кв. метров.

«Запуск складского комплекса оптимизирует логистическую цепочку и упростит товарам кузбасского производства путь на мировой рынок. Местный бизнес сможет развиваться, увеличить свои доходы, а жители региона получат доступ к широкому ассортименту социально значимых товаров. Объект обеспечит стабильной занятостью 4,5 тысячи человек», — отметил Сергей Цивилев.

Напомним, что соглашение о намерениях построить в Юрге логистический центр было заключено еще в июне 2020 года, но затем проект был приостановлен из-за прекращения действия льгот ТОСЭР. В итоге договоренность о реализации инвестпроекта была достигнута в сентябре прошлого года. Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса рассмотрел вопрос присвоения Wildberries статуса резидента территории опережающего развития «Юрга». Это позволяет строить логистический комплекс на льготных условиях.

Инвестору предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов общей площадью 18 гектаров. Он расположен на выезде из Юрги и имеет прямой выход на федеральную автодорогу P-255 «Сибирь». Также через Юргу проходит железнодорожная магистраль — Транссиб, что даст возможность быстрее доставлять товары.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что проект красноярского логистического центра Wildberries получил положительное заключение экспертизы.