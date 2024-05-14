В Новосибирской области подвели итоги госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

Игорь Черных
 
Андрей Шинделов. Фото Михаила Перикова из архива «Континента Сибирь»

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты заслушали и обсудили доклад первого заместителя министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова об исполнении в 2023 году государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».  

14 мая 2024 года заместитель министра доложил депутатам, что объем финансирования программы в целом для Новосибирской области в 2023 году составил более 2,03 млрд рублей, в том числе 1,42 млрд рублей из федерального бюджета и 0,51 млрд рублей — из областного. Фактическое освоение средств в сравнении с планом составило 84,9%. Из 17 целевых индикаторов программы выполнены и перевыполнены 11, частично выполнены шесть целевых индикаторов.

В частности, ниже запланированного показателя оказался годовой результат по индикатору «Доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области» — вместо 20,6% зафиксировано 20,22%. «Вопреки всем предпринимаемым мерам работа в этом направлении вновь не увенчалась успехом — доля сельского населения Новосибирской области продолжает снижаться», — констатировал Андрей Шинделов.

Всего на 50% выполнен целевой индикатор «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» — из четырех запланированных объектов введены в строй только два. Не завершены работы на строительстве печально известного бассейна в Багане и спорткомплекса в Черепановском районе. Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин отметил, что для того, чтобы претендовать на дальнейшее полноценное участие в госпрограмме, необходимо построить все объекты текущего года.

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