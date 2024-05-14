В Новосибирской области подвели итоги госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты заслушали и обсудили доклад первого заместителя министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова об исполнении в 2023 году государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

14 мая 2024 года заместитель министра доложил депутатам, что объем финансирования программы в целом для Новосибирской области в 2023 году составил более 2,03 млрд рублей, в том числе 1,42 млрд рублей из федерального бюджета и 0,51 млрд рублей — из областного. Фактическое освоение средств в сравнении с планом составило 84,9%. Из 17 целевых индикаторов программы выполнены и перевыполнены 11, частично выполнены шесть целевых индикаторов.

В частности, ниже запланированного показателя оказался годовой результат по индикатору «Доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области» — вместо 20,6% зафиксировано 20,22%. «Вопреки всем предпринимаемым мерам работа в этом направлении вновь не увенчалась успехом — доля сельского населения Новосибирской области продолжает снижаться», — констатировал Андрей Шинделов.

Всего на 50% выполнен целевой индикатор «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» — из четырех запланированных объектов введены в строй только два. Не завершены работы на строительстве печально известного бассейна в Багане и спорткомплекса в Черепановском районе. Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин отметил, что для того, чтобы претендовать на дальнейшее полноценное участие в госпрограмме, необходимо построить все объекты текущего года.