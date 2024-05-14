ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17:46
В Сибири на 20% выросло количество нелегальных финансовых организаций
16:29
Задержана глава новосибирского дептранса Олеся Богомазова
14:32
Мэр Новосибирска получил частное постановление суда из-за ДТП с ребенком
14:04
Новосибирский депутат Госдумы рассказал о механизме повышения доступности жилья
13:15
В Омской области продолжается эвакуация из зоны паводка
11:57
Новосибирский спортсмен стал чемпионом Европы по самбо
11:30
Аэропорт Красноярска сообщил о росте пассажиропотока почти на 20%
11:04
Новосибирский суд отказал Минобороны России в иске о снятии охранного статуса со зданий в военном городке
11:01
Лизинг с плавающей ставкой — возможность сегодня выгодно купить технику и оборудование
10:56
Областная прокуратура выступила против продажи муниципальной доли в новосибирской снегоплавильной станции
9:49
Исследование показало, насколько популярна работа на фрилансе среди новосибирцев
21:48
Еще один вице-мэр покидает команду нового главы Новосибирска
21:27
Суд вынес приговор экс-главе минтранса Хакасии
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Сыграли зло: «Магда» вышла из-под контроля в «Старом доме»
Основатель агентства продвижения GarderPR
Как снизить стоимость лида с помощью PR?
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Эффективная коммуникация с партнером по бизнесу: как распределить обязанности и ответственность каждого
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Уж не пародия ли он: почему новейший российский «Онегин» — ненастоящий?
Психолог