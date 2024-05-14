Цифровая экосистема МТС сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС. Возможность оформить предзаказ есть и у новосибирцев.

Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и чёрных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro — в белом и чёрных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в чёрном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в чёрном, розовом, зелёном, белом и серебристом цвете.

«Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 млрд рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 — продолжение ставшей уже культовой во всём мире китайской линейки HUAWEI P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать HUAWEI, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны HUAWEI в России значительно вырастет», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Накануне старта предзаказа МТС презентовала в своём флагманском магазине в Москве главную новинку линейки — HUAWEI Pura 70 Ultra, а также умные часы HUAWEI Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая.

Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 оснащены камерой с поддержкой съёмки быстро движущихся предметов, детализированной съёмки ближних и дальних объектов, а также поддержкой 35-кратного макрозума. Смартфоны HUAWEI Pura 70 отличаются износостойким и суперпрочным стеклом Kunlun Glass нового поколения.

Смартфоны работают под управлением новой оболочки EMUI 14,2. Все необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений Huawei – AppGallery. Также на смартфонах HUAWEI доступна бесконтактная оплата SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и другие.

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