Задержана глава новосибирского дептранса Олеся Богомазова

В отношении и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Олеси Богомазовой возбуждено уголовное дело о получение взятки в крупном размере. Чиновница задержана, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«По версии следствия, должностное лицо, используя свое служебное положение, получив от руководителя подрядной организации взятку в сумме 230 тыс. рублей, организовала заключение двух муниципальных контрактов с указанным подрядчиком на оказание услуг по содержанию и ремонту светофорных объектов. Из бюджета области на указанные цели перечислено 50 млн рублей, однако услуги по контракту подрядчиком не оказывались, а выделенные денежные средства использовались на другие цели», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Напомним, что Олеся Богомазова, занимавшая должность заместителя начальника транспортного департамента новосибирской мэрии, приказом от 18 декабря 2023 года была назначена исполняющим обязанности руководителя этого департамента после увольнения Константина Васильева. Сам же Васильев в настоящий момент заключен под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий.