Мэр Новосибирска получил частное постановление суда из-за ДТП с ребенком

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о ДТП с участием школьника и вынес частное постановление в адрес мэра города Максима Кудрявцева по организации безопасности дорожного движения.

В судебном заседании установлено, что в начале февраля 2023 года в районе ул. Дмитрия Шмонина на нерегулируемом пешеходном переходе местная жительница совершила наезд на пешехода 2015 года рождения. Вину подсудимая не признала, пояснив, что в сложившейся дорожной ситуации не имела технической возможности избежать наезда. Речь идет о том, что на дороге были гололед и снежный вал выше роста ребенка, поэтому своевременно обнаружить его приближение к проезжей части она не могла.

Аналогичные показания дали и потерпевший, и его родители, и свидетели. Наличие нарушений в области безопасности дорожного движения зафиксировано и в протоколе осмотра ДТП. Из показаний указанных лиц следовало, что данный снежный вал образован снегоуборочной техникой, меры к его устранению начали приниматься только после происшествия.

«При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что мэрией города Новосибирска не выполнены положения ст. 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 9, ст. 42 Устава города Новосибирска по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, что не обеспечило безопасность участников дорожного движения, в соответствии с требованиями ст. 29 УПК РФ вынес в адрес мэра города Новосибирска частное постановление, которым обращено его внимание на выявленные нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее мы писали о том, что мэр Новосибирска получил предостережение прокуратуры о недопустимости нарушений требований градостроительного законодательства при выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.