18 мая в новосибирском кампусе «Школы 21» (флагманский проект индустрии образования Сбера) пройдет День открытых дверей, куда приглашают желающих познакомиться с ИТ-направлениями и попробовать свои силы в отборочной игре.

В рамках Дня открытых дверей сотрудники расскажут, как устроена «Школа 21» и как построить карьеру в цифровом мире, а затем ИТ-эксперт Алексей Игнатенко проведет лекцию «Новая цифровая реальность». После лекции гостей ждут экскурсии по кампусу школы и игра.

Мероприятие состоится 18 мая 2024 года в бизнес-центре Сан-Сити на площади Карла Маркса, 7. Сбор гостей завершится к полудню, необходима предварительная регистрация.

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