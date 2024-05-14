Новосибирский депутат Госдумы рассказал о механизме повышения доступности жилья

В Госдуме вчера, 13 мая, прошло утверждение кандидатов на посты вице-премьеров. Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» приняла итоговое решение проголосовать за продление полномочий Марата Хуснуллина, в свою очередь, вице-премьер поддержал инициативу фракции о внедрении альтернативных механизмов для повышения доступности жилья. Об этом в своем ТГ-канале сообщил лидер новосибирского реготделения СРЗП Александр Аксёненко.

По его словам, вопрос доступности первичного жилья накануне вызвал наибольшие претензии у лидера справедливороссов Сергея Миронова, поэтому в рамках пленарного заседания фракция акцентировала внимание кандидата на этой теме. Куратор отрасли выразил готовность заняться проблемой роста цен и приступить к поиску альтернативных решений для поддержки жилищного строительства.

«Мы уже давно предлагаем присмотреться к инструменту стройсберкасс. Он успешно используется в других странах. За счет подобных решений возможно аккумулировать средства граждан и предоставлять им жилищные ссуды по ставкам ниже рыночных, это повысит конкуренцию на рынке жилищного кредитования», — подчеркнул Александр Аксёненко, добавив, что Марат Хуснуллин поддержал такую концепцию и готов работать над ее введением в законодательство и в практику.

Сергей Миронов в своем телеграм-канале добавил, что долгое время правительство не поддерживало это предложение, однако вчера избранный вице-премьер сказал, что такой механизм нужно запускать как можно быстрее. Это послужило причиной поддержки кандидата представителями СРЗП, несмотря на то что изначально их решением было «воздержаться».

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