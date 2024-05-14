Ситуация с паводком в Омской области продолжает оставаться напряженной: стало известно, что за первый день рабочей недели из Усть-Ишимского района пришлось эвакуировать еще почти 300 человек, а общее количество вывезенных из зоны подтопления людей перевалило за тысячу.

Информацию о продолжающейся эвакуации жителей Усть-Ишимского района обнародовал ТАСС: агентство со ссылкой на данные омского минтранса сообщило о том, что за понедельник из района подтопления вывезли 298 человек. Всего же из района уже эвакуировано порядка 1,2 тыс. жителей.

Управление МЧС по Омской области сообщало, что в Усть-Ишимском районе к обеду понедельника, 13 мая, оставались подтопленными почти 400 жилых домов, более 670 придомовых территорий и пять участков автодорог. На то же время уровень воды в Иртыше составлял 911 сантиметров, в реке Ишим — 1624 сантиметра. По информации спасателей, в ближайшие дни вода в Ишиме продолжит подниматься со скоростью до 15 сантиметров в сутки, а пик паводка в регионе прогнозируют на середину этой недели.

О начавшейся эвакуации жителей Усть-Ишимского района «Континент Сибирь» сообщал на прошлой неделе: 8 мая в связи с неблагоприятным развитием ситуации в район выехал глава региона Виталий Хоценко.