В Сибири на 20% выросло количество нелегальных финорганизаций

За 2023 год экспертами Банка России на территории СФО выявлено 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году таких было 186. Основная доля субъектов — это нелегальные кредиторы.

Помимо этого, в деятельности 7 организаций были выявлены признаки финансовой пирамиды. Для сравнения, в 2022 году их было 4. Такие данные привел 14 мая эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский на пресс-конференции, посвящённой борьбе с нелегальными финорганизациями в Сибири.

За 1 квартал 2024 года выявлено 36 субъектов нелегального рынка, за аналогичный период прошлого — 58.

Если рассматривать Новосибирскую область, то за этот же период в регионе было выявлено 25 нелегальных участников, из них 4 — это финансовые пирамиды.

«Рынок микрофинансирования динамичный. Так, в прошлом году было больше организаций, которые по различным причинам исключены из реестра и своевременно не выполнили требования регулятора. Соответственно, попали в поле зрения Банка России, — пояснил Олег Дубровский. — В текущем году таких организаций в 2 раза меньше».

Стоит отметить, что сейчас модель классической пирамиды трансформировалась и ушла в онлайн — в основном это анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями. «Тенденция набирала обороты в течение последних 1,5 лет. Хотя ограничения происходят в короткие сроки, все же этого недостаточно для купирования проблемы. Сейчас рассматривается законопроект, который позволит купировать создание и распространение таких схем на начальной стадии», — пояснил эксперт.

Что касается нелегальных кредиторов, то сейчас распространена деятельность комиссионных магазинов, которые одновременно ведут нелегальную ломбардную деятельность, и псевдоломбардов, которые не имеют права заниматься таким видом деятельности. Кроме того, появились нелегальные кредиторы, которые заключают договоры на якобы хранение имущества.

Напомним, что ранее Новосибирская и Кемеровская области вошли в топ-20 регионов России по росту выдачи потребительских кредитов.