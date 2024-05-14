В Сербии завершились чемпионат и первенство Европы по самбо. В сражении взрослых атлетов в боевом самбо чемпионом стал новосибирский спортсмен, а в первенстве Европы среди юношей другому новосибирцу удалось завоевать бронзовую медаль.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, на двух турнирах по самбо в Сербии — чемпионате и первенстве Европы — выступили более 500 спортсменов из 29 стран.

В весовой категории до 58 кг в боевом самбо честь сборной России защищал воспитанник спортивной школы самбо Новосибирской области Ай-Херел Хертек. Он одержал три победы, которые стали самыми быстрыми на чемпионате: двоих оппонентов новосибирец, единственный из всех участников турнира, отправил в нокаут.

На первенстве Европы по самбо среди юношей в весовой категории до 58 кг выступал Александр Начаров, для которого эти международные соревнования стали первыми в карьере. В первой схватке новосибирец уверенно обошел непростого соперника из Азербайджана, во второй встрече болевым приемом завершил поединок против сверстника из Молдовы. В полуфинале против будущего чемпиона из Армении Начаров уступил «по замечанию». После этого в борьбе за бронзу новосибирец не оставил шансов оппоненту из Хорватии.

Всего по итогам выступлений российская сборная выиграла 33 золотые, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.

Ранее мы рассказывали, что новосибирская пловчиха побила мировой рекорд на чемпионате России.