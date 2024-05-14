Международный аэропорт Красноярск сообщил об итогах работы за первые четыре месяца этого года. По данным пресс-службы воздушной гавани, за январь-апрель 2024-го через нее прошло почти 1,2 млн человек, что на 19% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба красноярского аэропорта имени Хворостовского, пассажиропоток в апреле текущего года составил 311 279 человек, что на 16% выше прошлогоднего периода — в апреле 2023 года этот показатель достиг отметки в 268 836 человек. За четыре месяца работы воздушная гавань обслужила более миллиона человек — количество пассажиров составило 1 192 395, что на 19% выше, чем в аналогичном отчетном периоде 2023 года (999 411 человек).

При этом международными рейсами с января по апрель улетели из Красноярска или, наоборот, прибыли в него более 225 тысяч человек — рост количества пассажиров по этим направлениям относительно прошлого года составил 34%.

По данным аэропорта, в апреле текущего года совершено 1568 вылетов, что выше на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда их было лишь 1328. За четыре месяца 2024 года количество взлетных операций составило 5850, что на 20% выше, чем в 2023 году, когда за аналогичный отчетный период количество самолетовылетов составило 4873. Наиболее популярными направлениями полетов из Красноярска в четвертом месяце 2024 года стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Иркутск, Норильск, Сочи и Пхукет.