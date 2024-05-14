Здания Военного городка № 17 сохранят статус объектов культурного наследия. Такое решение принял суд в Новосибирске. Охранный статус предполагает ответственность собственника зданий за их реконструкцию и содержание, а также препятствует распродаже территории Военного городка.

Новосибирский областной суд 13 мая отказал в удовлетворении иска ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации. Иск о признании частично недействующим постановления администрации области от 27 июля 2005 года № 54 был подан к администрации губернатора и правительству Новосибирской области. Постановление закрепляло за более 30 зданиями Военного городка № 17 статус объектов культурного наследия и памятников военной истории.

Во время судебного разбирательства в качестве третьей стороны к делу по ходатайству военного ведомства подключился Минкульт РФ. Его эксперт настаивал, что только одно из 32 зданий Военного городка № 17 может считаться объектом культурного наследия. Однако суд с аргументами эксперта не согласился и отказал Минобороны в иске.

Почти 20 лет именно признание казарм и других зданий на территории Военного городка объектами культурного наследия было препятствием, не позволяющим использовать землю под дальнейшую застройку. Тем не менее Минобороны не оставляет попытки избавиться от непрофильного актива. Так, в марте этого года ДОМ.РФ на аукционе продал чуть более 3 га земли, входивших в состав территории Военного городка № 17, за 1,5 млрд рублей. Впрочем, если судить по тому, что другие запланированные ДОМ.РФ аукционы по продаже земли в Военном городке пока не проведены, спрос на приобретение в центре Новосибирска земли с серьезными ограничениями из-за охранного статуса зданий остается под вопросом. Тем временем правительство Новосибирской области не оставляет попыток договориться с Минобороны о передаче земельных участков и зданий Военного городка в собственность региона. За это время были разработаны несколько концепций комплексного развития его территории.

Территория бывшего военного городка № 17 общей площадью 80 га расположена в Октябрьском районе Новосибирска, в пределах улиц Тополевой, Военной, Воинской, Бориса Богаткова и Кирпичной горки. Здания городка возводились здесь в начале ХХ века, многие из них признаны памятниками истории регионального значения. Из 37 построенных объектов сохранились 32. В 2017 году на территории городка открылся мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». По мнению региональных властей, открытие парка должно было стать отправной точкой для реновации территории.