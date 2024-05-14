Прокуратура Новосибирской области требует признать незаконной продажу снегоплавильной станции и земельного участка по новосибирской улице Федосеева, на котором она расположена, отчужденных мэрией по заниженной стоимости. По данным пресс-службы надзорного ведомства, оно добивается возврата этих объектов в муниципальную собственность.

Прокурорская проверка установила, что муниципальная доля в праве собственности на новосибирскую снегоплавильную станцию № 1, расположенную на ул. Федосеева, 10/1, была отчуждена мэрией города по заниженной цене (4,2 млн рублей) в нарушение закона и без проведения торгов. На строительство объекта при этом было потрачено более 31,8 млн рублей.

По данным прокуроров, в соглашении о приватизации данного имущества (вопреки закону) не предусмотрено условие о сохранении назначения объекта, что повлекло длительное неиспользование станции и ее частичный демонтаж. Кроме того, в результате ничтожной сделки покупателю ООО «Строй-Сервис» в льготном порядке был предоставлен муниципальный земельный участок, на котором расположена станция. В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании сделок по приватизации снегоплавильной станции на Федосеева незаконными и возвращении земельного участка в собственность муниципалитета.

Снегоплавильная станция на улице Федосеева начала работать в 2013 году. В 2015 году мэрия Новосибирска заключила договор об эксплуатации установки до конца 2016 года с ООО «Строй-Сервис», которому впоследствии был полностью передан объект, на сумму 141,28 млн руб. В мае 2017 года компания отсудила у муниципалитета 72 млн руб. за частичную неоплату контракта. При этом в 2016 году рентабельность установки ставилась под сомнение. Установка была отключена в 2018 году, однако двумя годами позднее она вновь заработала из-за обильных снегопадов, и от жителей близлежащих домов стали поступать жалобы на шум. В марте этого года стало известно что глава СК поручил возбудить в связи с этим уголовное дело о нарушении санитарных норм.

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