Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. Этот профессиональный праздник отмечают дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Эксперты hh.ru узнали, насколько востребованы фрилансеры в Новосибирской области (и в общем по России) и сколько они могут зарабатывать.

Опрос показал, что 7% российских трудящихся работают «на себя», в том числе имеют статус ИП или самозанятого. Любопытно, что в случае потери работы каждый пятый (20%) респондент заявил, что хотел бы работать «на себя». Для сравнения: работать в госструктурах хотели бы ненамного больше — лишь 27% опрошенных. При этом женщины на 4% чаще мужчин выбирают фриланс в качестве основного варианта заработка.

Также фриланс, судя по данным опроса, сейчас популярен среди молодежи (от 18 до 24 лет) — каждый четвертый (25%) респондент в этой возрастной категории указал, что хотел бы работать «на себя». Для сравнения: среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше таких насчитывается лишь 17%.

В разрезе регионов: наиболее популярна такая форма занятости среди жителей Краснодарского края (33%), Самарской области (32%). А наименее — среди жителей Москвы (лишь 15%). В Новосибирской области фрилансерами хотели бы стать 26% ,или каждый пятый опрошенный.

В разрезе профессий чаще других интересуются фрилансом на данный момент представители сферы маркетинга (каждый третий в этой сфере, или 31%), юристы (27%), строители (25%), а также работники сферы продаж (24%).

Наиболее высокое зарплатное предложение на фрилансе в данный момент в Новосибирской области адресовано Go (Golang) разработчику Middle+ (до 350 000 на руки), рекрутеру (менеджеру по подбору персонала) — от 100 000 до 420 000 рублей на руки и автору студенческих работ по гуманитарным дисциплинам (от 70 000 до 150 000 на руки).

Ранее мы рассказывали, каким специалистам проще всего найти работу в Новосибирской области.