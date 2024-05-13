Еще один вице-мэр покидает команду нового главы Новосибирска

Из мэрии Новосибирска увольняется заместитель руководителя города, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала «Континенту Сибирь», что с завтрашнего дня, с 14 мая, больше не работает в городской администрации. «Это мое личное решение. С завтрашнего дня больше не работаю. Передо мной стояла задача сделать день Девятого мая великим праздником. Далее новый мэр примет решение», — лаконично прокомментировала Анна Терешкова свой уход.

Вице-мэр в беседе с корреспондентом добавила, что рассматривает несколько предложений насчет будущей работы, но отказалась уточнить, в какой сфере видит продолжение своей карьеры.

На вопрос, кто будет исполнять обязанности после ухода Анны Терешковой, начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров ответил, что «Анна Васильевна пока не уволена».

Анна Терешкова пришла в мэрию в 2014 году после победы коммуниста Анатолия Локтя на прямых выборах мэра. Сначала на пост руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. В 2019 году Анатолий Локоть повысил Анну Терешкову до вице-мэра. 2010-2014 гг. Анна Терешкова была начальником отдела, затем директором Сибирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр современного искусства».

В своем телеграм-канале Анна Терешкова написала: «Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает». Вице-мэр также перечислила с ее точки зрения самые значимые события, которые произошли в период, когда Анна Терешкова руководила департаментом культуры мэрии: «Собственное здание получил театр Афанасьева, пятая музыкальная школа, мемориальная картинная галерея Великой Отечественной войны, 6 библиотек модернизированы и получили статус модельных. Начаты работы по реконструкции музея–объекта культурного наследия «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк….Мы реконструировали Михайловскую набережную, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, построили светомузыкальный фонтан в Центральном парке. В этом году мы провели голосование за новые проекты благоустройства…».

«Простите за прямоту, но достигнутые объемы благоустройства даже не снились руководителям города 10 лет назад! И вряд ли такие объёмы можно будет повторить в будущем, особенно если отношение к команде профессионалов сложится неблагоприятно для людей, отдающих все свои силы на благо любимого Новосибирска», — написала вице-мэр.

Напомним, что сегодня, 13 мая, губернатор Новосибирской области назначил регионального министра культуры.

Новый глава Новосибирска Максим Кудрявцев вступил в должность 26 апреля 2024 года. Первым из ближайших соратников предыдущего мэра-коммуниста городскую власть покинул «политический» и «цифровой» заместитель главы муниципалитета Артем Скатов. С 6 мая на пенсию ушел вице-мэр Геннадий Захаров, который курировал, например, департамент организационно-контрольной работы, управление делами, управление общественных связей мэрии, а также департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства и департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска.

Из мэрии Новосибирска ранее уволились глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников, начальник управления по организационному обеспечению деятельности главы города Анна Миронова, руководитель департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Здесь можно прочитать о том, кто войдет в команду нового мэра Новосибирска и кто из нее выйдет.