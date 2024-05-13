Суд вынес приговор экс-главе минтранса Хакасии

Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Василиади. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, по версии следствия, в 2023 году Дмитрий Василиади, используя свое должностное положение, получил взятку в размере 1 млн рублей за общее покровительство по службе, создание комфортных условий в пользу коммерческой организации при исполнении, оплате госконтрактов по ремонту автомобильных дорог, а также с целью предоставления необоснованных преференций за незаконные действия в виде оказания содействия в заключении подведомственным учреждением — ГКУ Республики Хакасии «Хакасавтодор» контрактов с коммерческой организацией.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, на срок 3 года со штрафом в размере десятикратной суммы взятки 10 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Дмитрий Василиади был официально утвержден в должности министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии главой региона Валентином Коноваловым 28 января 2020 года. До назначения работал заместителем начальника Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению). Был депутатом Верховного Совета Хакасии VI созыва от «Единой России».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что субподрядчику ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» избрали меру пресечения за мошенничество.