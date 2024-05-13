В Омской области объявлено штормовое предупреждение

Ольга Степанова
 
В Омской области объявлено штормовое предупреждение
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области

По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 13 мая с сохранением ночью 14 мая 2024 года местами по Омской области ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, сильный дождь, град, гроза.

Главное Управление МЧС России по региону призывает местных жителей не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, также не находиться при грозе под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими). При движении на автомобильном транспорте, остановиться, но не покидать машину и закрыть окна.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирский депутат Госдумы попросил разъяснить, как будет модернизироваться российское ЖКХ.

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