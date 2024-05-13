Первый командир новосибирского добровольческого отряда «Вега» прокомментировал назначение министра обороны РФ

Жанна Гладкова
 
Первый командир новосибирского добровольческого отряда «Вега» прокомментировал назначение министра обороны РФ
Андрей Панфёров. Фото Михаила Перикова

Сегодня, 13 мая, Совет Федерации рассмотрел претендентов на должности министров и руководителей ведомств, подчиняющихся непосредственно главе государства. На должность министра обороны России президент РФ предложил кандидатуру бывшего в прошлом составе правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. «Континент Сибирь» попросил прокомментировать предстоящее назначение первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, первого командира отряда «Вега» Андрея Панфёрова.

Оценивая выбор президента РФ, предложившего на пост министра обороны кандидатуру экономиста Андрея Белоусова, Андрей Панфёров провел параллель с маршалом Советского Союза, министром обороны СССР Дмитрием Устиновым, которого считают создателем советского военно-промышленного комплекса. «Думаю, что перед Андреем Рэмовичем поставлена задача не только настроить ВПК в интересах специальной военной операции, но и организовать массовое производство вооружений. В армию должны поступать все необходимые средства поражения, опережающие, если ни на шаг, то хотя бы на полшага, то вооружение НАТО, с которым мы сейчас сталкиваемся на фронте» – отметил Андрей Панфёров. Кроме того, по его мнению, Андрею Белоусову предстоит провести серьезную кадровую «чистку», освободить Минобороны от балласта.

Что касается экс-министра обороны Сергея Шойгу, который назначен секретарем Совета безопасности, Андрей Панфёров отметил, что Сергей Кужугетович в свое время пришел на развалины министерства обороны. «Шойгу хоть как-то удалось удержать ситуацию. Вспомните, как проходила мобилизация в начале СВО, как не хватало бронежилетов, шлемов, необходимого вооружения. Затем ситуацию исправили. Сейчас пришел новый министр обороны. Ему будет непросто, потому что у кадровых офицеров существует предубеждение на счет гражданских. За действиями нового министра будут пристально наблюдать. Но я надеюсь, что это решение президента сыграет свою положительную роль в достижении целей. А цель у нас одна – сильные вооруженные силы, флот и авиация, нанесение поражения на всех участках фронта и вытеснение противника, прежде всего, с нашей территории. Заставить считаться НАТО не только с нашими вооруженными силами, но и с нашей победой, в которой я не сомневаюсь», – подчеркнул Андрей Панфёров.

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