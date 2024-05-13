Сегодня, 13 мая, Совет Федерации рассмотрел претендентов на должности министров и руководителей ведомств, подчиняющихся непосредственно главе государства. На должность министра обороны России президент РФ предложил кандидатуру бывшего в прошлом составе правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. «Континент Сибирь» попросил прокомментировать предстоящее назначение первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, первого командира отряда «Вега» Андрея Панфёрова.

Оценивая выбор президента РФ, предложившего на пост министра обороны кандидатуру экономиста Андрея Белоусова, Андрей Панфёров провел параллель с маршалом Советского Союза, министром обороны СССР Дмитрием Устиновым, которого считают создателем советского военно-промышленного комплекса. «Думаю, что перед Андреем Рэмовичем поставлена задача не только настроить ВПК в интересах специальной военной операции, но и организовать массовое производство вооружений. В армию должны поступать все необходимые средства поражения, опережающие, если ни на шаг, то хотя бы на полшага, то вооружение НАТО, с которым мы сейчас сталкиваемся на фронте» – отметил Андрей Панфёров. Кроме того, по его мнению, Андрею Белоусову предстоит провести серьезную кадровую «чистку», освободить Минобороны от балласта.

Что касается экс-министра обороны Сергея Шойгу, который назначен секретарем Совета безопасности, Андрей Панфёров отметил, что Сергей Кужугетович в свое время пришел на развалины министерства обороны. «Шойгу хоть как-то удалось удержать ситуацию. Вспомните, как проходила мобилизация в начале СВО, как не хватало бронежилетов, шлемов, необходимого вооружения. Затем ситуацию исправили. Сейчас пришел новый министр обороны. Ему будет непросто, потому что у кадровых офицеров существует предубеждение на счет гражданских. За действиями нового министра будут пристально наблюдать. Но я надеюсь, что это решение президента сыграет свою положительную роль в достижении целей. А цель у нас одна – сильные вооруженные силы, флот и авиация, нанесение поражения на всех участках фронта и вытеснение противника, прежде всего, с нашей территории. Заставить считаться НАТО не только с нашими вооруженными силами, но и с нашей победой, в которой я не сомневаюсь», – подчеркнул Андрей Панфёров.