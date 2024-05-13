В Новосибирске продлен срок строительства четвертого моста

Ольга Степанова
 
В Новосибирске продлен срок строительства четвертого моста
Фото пресс-службы Группы "ВИС"

Срок строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске продлен до 6 декабря 2025 года в связи с переносом на год вперед части капитального гранта, прохождением госэкспертизы по внесённым в проектную документацию изменениям и приостановкой финансирования работ. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». 

«Объективная необходимость изменения части проектных решений продиктована как внешними факторами, связанными с уходом с российского рынка части производителей материалов и оборудования, так и с выявленными в процессе строительства отклонениями от заданных в проектной документации параметров с реальной картиной, с которой столкнулись строители. Особенно это касается ситуации с выносом и переустройством инженерных коммуникаций, а также геологии в зоне строительства тоннеля в створе улицы Станиславского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительное к концессионному соглашение о продлении сроков строительства согласовано концедентом и концессионером и проходит процедуру согласования в ФАС России.

Напомним, что изначально сроком готовности объекта указывали конец 2023 года, однако прошлой осенью стало известно, что мост не успеют достроить, а новым сроком сдачи стал конец 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что стоимость работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске, которые произвели с нарушением изначальной проектной документации или вовсе не выполнили, была оценена Контрольно-счетной палатой региона в 3 млрд рублей.

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