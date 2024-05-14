«Киоски не причём»: кто, как и зачем пытается регулировать нестационарную торговлю в Новосибирске?

Забота о предпринимателях, решение личных задач или борьба политических оппонентов? Последнее заседание комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству вызвало бурные обсуждения в региональных деловых и властных кругах. Чтобы разобраться, о каком регулировании нестационарной торговли идет речь, и в чем разошлись позиции участников заседания, «Континент Сибирь» изучил протокол комиссии, поговорил с депутатами и экспертами.

25 апреля на заседании профильной комиссии рассматривался вопрос о проекте решения горсовета «О внесении изменений в приложения 2,3 к Положению о нестационарных объектах на территории Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов от 29 апреля 2015 года № 1336».

Суть вопроса «Континенту Сибирь» пояснил председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский: «По неоднократным обращениям от предпринимателей предлагалось внести изменения в типовые формы договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (НТО), предусмотрев возможность передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам. Изменения касаются только 384 договоров, заключенных с департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства (ДИПРИП) мэрии Новосибирска. В аналогичных договорах с департаментом земельных и имущественных отношений (ДЗИО) такая возможность переоформления предусмотрена».

Согласно информации, оглашенной на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, мэрией Новосибирска в настоящий момент подписано два вида договоров на работу нестационарных торговых объектов. 1328 соглашений заключено предпринимателями с ДЗИО — это договора аренды земельных участков. 384 соглашения заключено с ДИПРИП – это договора на размещение НТО (без аренды земли)

В ходе обсуждения вопроса инициативу по внесению изменений в формы договоров поддержал глава ДИПРИП мэрии Новосибирска Виталий Витухин: «Наш департамент максимально поддерживает эту инициативу. Мы сами дважды поднимали этот вопрос, так как нельзя к одним и тем же предпринимателям, эксплуатирующих одни и те же объекты, подходить по-разному». Однако желание «привести вопрос к общему знаменателю», несмотря на эту поддержку и большой объём подготовительной работы, — ранее были проведены выездные совещания на территориях всех районов Новосибирска с присутствием районных Советов предпринимателей — разделило членов комиссии на два лагеря. Обсуждение прошло в эмоциональной форме, и в итоге решение принято не было.

Согласно протоколу заседания, голоса за принятие проекта решения в целом распределились следующим образом: «За» – 7 (Георгий Андреев, Андрей Аникин, Сергей Бондаренко, Александр Бурмистров, Павел Горшков, Антон Картавин* (Минюст РФ признал иностранным агентом в феврале 2024 года), Андрей Любавский); «Против» – 7 (Анастасия Андронова, Ирина Беспечная, Ирина Константинова, Владислав Люмин, Василий Стрекалов, Павел Чернышев, Екатерина Шалимова); «Воздержались» – 0. Решение не принято

По итогам заседания ряд телеграм-каналов сделали вывод о том, что поправку «лоббирует потенциальный монополист, который уже работает в этой сфере и просто хочет узаконить существующую субаренду». «Континент Сибирь» обсудил с экспертами, действительно ли речь может идти о подобных рисках.

Исполнительный директор новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева полагает, что в ходе обсуждения произошла подмена понятий: «Причём тут «субаренда»?»

Член комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству, член фракции КПРФ Александр Бурмистров поделился с «Континентом Сибирь» своим видением вопроса: «Я поддерживаю изменения, о которых шла речь, потому что они направлены на рост доходов городского бюджета. Когда на открытых торгах реализуется право на заключение договора размещения нестационарного торгового объекта без возможности в дальнейшем при необходимости переуступить его, город заключает сделку по менее выгодной цене. Это связано с тем, что речь о договоре с высокой степенью риска, и количество желающих побороться за его заключение меньше».

Позицию ДЗИО и мнение о необходимости принятия такой поправки на заседании комиссии представил заместитель руководителя департамента — начальник управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Вячеслав Зарубин: «Мнение нашего департамента — однозначно поддержать эту идею и уравнять права предпринимателей. Порой это связано с тем, что предприниматель, попадая в сложную жизненную ситуацию, не может платить арендную плату, соответственно за ним копятся долги, и чтобы от этого обременения избавиться он свою коммерческую деятельность передает другому, а соответственно этот бизнес продолжает дальше жить».

В свою очередь, член комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Павел Чернышёв считает, что в вопросах, касающихся размещения нестационарных объектов, нужно действовать крайне осторожно, чтобы не навредить действительно малому бизнесу: «Практика других городов, в частности, Москвы, говорит о том, что нужно приводить эту сферу к понятному порядку. В Новосибирске нарушений очень много. За время работы депутатом пришлось наблюдать множество различных вариантов нестационарных торговых объектов: двухэтажные, с бетонными лестничными пролетами, с цоколем, фундаментом, с колесами, приколоченными на гвозди. Нестационарный объект, по определению ─ это киоск, который можно легко перенести с места на место. Как можно считать нестационарным объектом павильон площадью 500 квадратных метров? Любой вопрос, касающийся изменений в правилах размещения таких объектов, необходимо тщательно выверять, чтобы не повторялись такие народные сходы негодования, как на МЖК несколько лет назад».

По словам Наталии Кошелевой, возможность переоформления прав по договору размещения нестационарного торгового объекта — вопрос действительно актуальный. «Предприниматели его поднимали и поднимают неоднократно. Прекрасно знаем это и по работе Ассоциации малоформатной торговли, и по работе отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Председатель комиссии по предпринимательству вынес тему на обсуждение как раз по просьбе предпринимательского сообщества. Считаю, что те депутаты и чиновники, которые выступают против принятия указанной поправки, не разобрались в вопросе. Только так можно объяснить то, что они выступили против предложенного решения», — прокомментировала дискуссию Наталия Кошелева.

«Предложение о том, что можно переоформлять договор на размещение нестационарного торгового объекта — это новая возможность легализовать достаточно большую часть теневого нестационарного рынка. В Новосибирске уже давно обсуждается информация о том, что есть такая сфера деятельности. Это уже не малый, а достаточно крупный бизнес, как торговля правами аренды нестационаров. От возможности официального переоформления этих прав выиграют только крупные игроки, а не малый бизнес, для которого изначально задумывалась такая форма поддержки, как нестационарная торговля», — полагает Павел Чернышёв.

Впрочем, Александр Бурмистров считает, что противники принятия поправки на заседании комиссии не смогли привести наглядных аргументов своей позиции. «Тезис о том, что принятие рассматриваемой поправки станет инструментом монополизации рынка нестационарных торговых объектов, не выдерживает критики, так как полторы тысячи объектов департамента имущества и земельных отношений работают именно по таким договорам, и монополии там нет», — утверждает Александр Бурмистров. Он также подчеркивает, что обсуждение вопроса было инициировано не только председателем комиссии, но и руководством двух профильных департаментов мэрии.

«Это (возможность передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам — «КС») сейчас допустимо для большей части павильонов и киосков, потому что у нас большая часть работает по договору аренды (с ДЗИО — «КС»). Если там нет злоупотреблений, то значит и здесь их не будет», — продолжает тему Виталий Витухин.

Как отметил один из собеседников «Континента Сибирь» из числа предпринимателей, в целом уровень конструктивности дискуссии и осмысленности контраргументов при обсуждении форм договоров по НТО, вполне может характеризовать предложение главы управления художественного облика Новосибирска Олега Хорошунова: «ДЗИО может продлять (договора аренды – «КС»), а департамент инвестиций не может продлять. Так может быть, чтобы уравнять права, нужно сделать наоборот?». «Очень остроумно. Только такие идеи точно не в интересах предпринимателей», — считает собеседник издания.

Депутаты, поддержавшие инициативу, считают, что реальная причина активных дискуссий заключается отнюдь не в самих нестационарных объектах. Так, при анализе ситуации важно принимать во внимание изменения в составе комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, состоявшиеся в начале года. «Континент Сибирь» ранее писал о том, как меняет политический расклад в Новосибирске растущая команда Дмитрия Савельева.

«Киоски не причём. Моё мнение: цель этой группы депутатов (Дмитрия Савельева – «КС») — дестабилизация работы комиссии, демонстрация силы, оказание морально-психологического давления на политических оппонентов и сигнал не примкнувшим к имеющимся центрам силы депутатам. Напомню, что в конце прошлого года их синхронная неявка на заседание комиссии создала риск непринятия на ней городского бюджета», — говорит Александр Бурмистров.

Согласно протоколу на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству 7 декабря 2023 года присутствовали: Георгий Андреев, Сергей Бондаренко, Александр Бурмистров, Павел Горшков, Антон Картавин* (Минюст РФ признал иностранным агентом в феврале 2024 года), Андрей Любавский. Отсутствовали (по причинам, указанным в уведомлениях): Ирина Константинова, Владислав Люмин, Василий Стрекалов, Павел Чернышев, Екатерина Шалимова.

А что же с киосками, и «кому оно всё-таки надо»? Андрей Любавский в общении с «Континентом Сибирь» категорически опроверг утверждения о стремлении «захватить сферу киосковой торговли и позже сдавать в субаренду по своим правилам»: «Полная чушь!». Глава комиссии планирует в ближайшее время вынести вопрос о внесении изменений в типовые формы договоров на размещение и эксплуатацию НТО на повторное рассмотрение, обеспечить при его обсуждении присутствие широкого представительства предпринимателей и принять положительное решение.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.