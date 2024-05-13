Новосибирцам станет доступен еще один рейс на Северный Кавказ — с начала июня авиакомпания S7 начинает регулярные полеты в Дагестан из аэропорта Толмачево. По данным перевозчика, полетная программа стартует с трех рейсов в неделю, но позже будет расширена.

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Махачкалу. С 3 июня перелеты будут выполняться три раза в неделю: улететь прямым рейсом в столицу Дагестана можно будет каждые понедельник, среду и пятницу, а с 30 июня авиакомпания добавит рейс по воскресеньям.

Время вылета из Новосибирска – в 12:45, прибытие в столицу Дагестана – 13:45 с учетом разницы во времени. Обратные рейсы из Махачкалы будут отправляться в 14:45 и приземляться в столице Новосибирской области в 22:15 по местному времени. Полеты между Новосибирском и Махачкалой будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800, которые могут перевезти до 168 пассажиров в экономическом классе и восемь – в «бизнесе». Время в пути составит около 4,5 часов.

Ранее мы рассказывали, что S7 наращивает количество рейсов по Сибири и на черноморское побережье.