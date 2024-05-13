S7 запускает новый рейс из Новосибирска на Северный Кавказ

Павел Ганьшин
 
S7 запускает новый рейс из Новосибирска на Северный Кавказ
Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирцам станет доступен еще один рейс на Северный Кавказ — с начала июня авиакомпания S7 начинает регулярные полеты в Дагестан из аэропорта Толмачево. По данным перевозчика, полетная программа стартует с трех рейсов в неделю, но позже будет расширена.

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Махачкалу. С 3 июня перелеты будут выполняться три раза в неделю: улететь прямым рейсом в столицу Дагестана можно будет каждые понедельник, среду и пятницу, а с 30 июня авиакомпания добавит рейс по воскресеньям.

Время вылета из Новосибирска – в 12:45, прибытие в столицу Дагестана – 13:45 с учетом разницы во времени. Обратные рейсы из Махачкалы будут отправляться в 14:45 и приземляться в столице Новосибирской области в 22:15 по местному времени. Полеты между Новосибирском и Махачкалой будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800, которые могут перевезти до 168 пассажиров в экономическом классе и восемь – в «бизнесе». Время в пути составит около 4,5 часов.

Ранее мы рассказывали, что S7 наращивает количество рейсов по Сибири и на черноморское побережье.

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