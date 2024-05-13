В понедельник, 13 мая, в большом зале Заксобрания Новосибирской области прошел спецпоказ снятого новосибирской студией фильма «Суворовец 1944». На мероприятии, кроме депутатов Заксобрания, присутствовали также депутаты новосибирского горсовета и члены молодежного парламента.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, Перед демонстрацией кинокартины к присутствующим обратился спикер регионального парламента Андрей Шимкив. «Хочу поблагодарить создателей фильма, актеров, – подчеркнул он. – Поблагодарить профильный комитет регионального парламента, тех людей, которые разработали областной закон о кино. В дальнейшем этот закон позволит снимать больше таких фильмов». По словам председателя Заксобрания, искусство, направленное на усиление патриотических чувств, уважение к истории Отечества и к нашим предкам, сегодня особенно актуально.

Фильм «Суворовец 1944» был снят в Колыванском районе Новосибирской области летом 2023 года. В съёмках приняли участие около 130 человек, в одной из массовых сцен фильма задействовано свыше 80 актёров массовки. По мнению продюсера фильма Дениса Вязникова, фильм призван заставить подростков задуматься, что только через преодоление трудностей закаляется характер и формируется личность. Продюсер отметил, что предпоказы фильма, прошедшие в Новосибирской области, собирали полные залы.

«Суворовец 1944», рассказывающий о жизни в тылу во время Великой Отечественной войны, – яркий пример работы принятого недавно в Новосибирской области закона, считает зампредседателя комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских. — Мы сегодня с вами увидели первый шаг к реализации нашего регионального закона о поддержке кино. Команда режиссёров, актёров с привлечением местных жителей, специальной техники, всех ресурсов, которые есть в Новосибирской области, имея федеральное и региональное субсидирование, может снимать кино. Это первый шаг, но, чтобы закон работал, нам необходимо иметь учреждение, которое будет соучаствовать и в получении большего финансирования, и в получении госзаказа».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, кого новосибирская ЕР отправит на довыборы в горсовет и Заксобрание.