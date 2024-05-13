Олег Митволь не смог изменить приговор на принудительные работы

Приговоренный к 4,5 годам лишения свободы бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь не смог оспорить свое наказание и добиться его смягчения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края в понедельник, 13 мая.

«Железнодорожный районный суд города Красноярска рассмотрел сегодня по видео- конференцсвязи ходатайство Олега Митволя о замене ему наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Суд, рассмотрев ходатайство, отказал в его удовлетворении», — говорится в сообщении.

Напомним, Митволя обвинили в хищении 954 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Ранее он заключил со следствием досудебное соглашение — по некоторой информации, его условием была дача показаний на высокопоставленных лиц в руководстве Красноярского края. Вскоре после этого были арестованы бывший директор «Краевого транспортного управления» (КТУ), принимавшего фиктивные работы у «КрасноярскТИСИЗ», и на тот момент действующий министр транспорта Красноярского края Константин Димитров — его подозревали в указании упомянутому главе КТУ подписать акт приемки-передачи фактически невыполненных «КрасноярскТИСИЗ» работ по инженерным изысканиям и проработке проектно-сметной документации строительства метрополитена.

Олег Митволь, ранее в ходе судебного заседания признавший вину в инкриминируемых ему деяниях, выразил несогласие с решением суда. В своих жалобах он приводил доводы о чрезмерно суровом наказании и необоснованном взыскании с него всей суммы ущерба: суд не в полной мере учёл дачу им показаний о ранее неизвестных следствию коррупционных преступлениях, наличие у него пожилой матери-инвалида, благодарностей и ведомственных наград, поручительство депутатов Государственной Думы РФ и многолетнюю службу в правительстве РФ.

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