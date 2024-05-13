«Единая Россия» завершила прием заявок на праймериз, по результатам которых партия определится с выдвиженцами на довыборы в областное Заксобрание и горсовет Новосибирска. «Континент Сибирь» выяснил, кого можно считать «основными» кандидатами.

На праймериз ЕР перед выдвижением в Совет депутатов по округу № 45 в Советском районе Новосибирска подали документы пять человек: Федор Дерюженко (беспартийный, безработный); Никита Петров (сторонник ЕР, безработный); Константин Жилин (сторонник ЕР, мастер участка АО «Электромагистраль»); Андрей Свинцов (сторонник ЕР, главный государственный налоговый инспектор (отдел внутреннего аудита) межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по Сибирскому федеральному округу). Кроме того, зарегистрировался на праймериз 52-летний предприниматель и секретарь отделения ЕР в Советском районе Новосибирска Дмитрий Селезнев. По сведениям «Континента Сибирь», Селезнев — основной претендент на выдвижение в ГС от ЕР.

Округ №45 стал вакантным после того, как прежний депутат от этой территории Наталья Пинус покинула Россию, а затем сложила депутатские полномочия. На это место в ГС выдвинется бывшая помощница Пинус, председатель Совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер. Она пойдет на довыборы при поддержке депутата Госдумы Александра Аксененко («Справедливая Россия»).

Кампания обещает быть конкурентной. «Континент Сибирь» сообщал, что на вакантный мандат претендуют также известный в новосибирском Академгородке (Советский район Новосибирска) журналист, активист Ерлан Байжанов и бизнесмен, член региональной Общественной палаты Михаил Большов.

В Заксобрании Новосибирской области пустует округ № 3 (Куйбышевский район Новосибирской области), его освободил бывший единоросс Владимир Лаптев, отбывающий срок за мошенничество.

На праймериз ЕР по этой территории заявки подали пять человек: Виктория Готфрид (член ЕР, заместитель директора, торговой компании «КУГО» (организация принадлежит Виктору Готфриду)); Александра Масленникова (исполнительный секретарь местного отделения ЕР Коченевского района, помощник депутата Заксобрания Новосибирской области); Альбина Ткачева (сторонник ЕР, индивидуальный предприниматель); Николай Чибисов (член ЕР, юрист). Основной претендент на выдвижение от партии — 43-летний владелец компании «Каинсктранс», специализирующейся на пассажирских перевозках, бывший депутат Куйбышевского горсовета, единоросс Сергей Смирнов. «С недавнего времени включился в работу Совета отцов», — говорит Смирнов в самопрезентации, размещенной на сайте предварительного голосования.

Не исключено, что в случае победы на праймериз, Смирнова в сентябре ждет лишь формальная конкуренция за мандат.

Электронные праймериз за потенциальных выдвиженцев от ЕР на довыборы пройдут 20-26 мая. Голосовать за кандидатов могут жители соответствующих территорий при авторизации через портал ГосУслуг. Довыборы в ГС Новосибирска и региональное ЗС должны пройти в сентябре 2024 года. Официальный запуск кампании состоится в июне после голосования на сессии.