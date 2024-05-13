В Новосибирской и Кемеровской областях растет количество потребительских кредитов. В марте 2024 года этот показатель превысил общероссийский.

Количество выданных потребительских кредитов в марте 2024 года составило 3,48 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% (в феврале 2024 года – 3,03 млн). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основе данных 3 тысяч кредиторов.

Стоит отметить, что наиболее серьезная динамика роста выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в рассматриваемом сегменте розничного кредитования) в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Забайкальском крае (+17,2%), а также в Кемеровской (+17,2%), Свердловской (+16,6%), Тюменской (+16,6%) и Новосибирской (+16,5%) областях.

По количеству выданных кредитов в регионах РФ в марте 2024 года традиционно лидируют Москва (172,1 тыс. ед.), Московская область (158,5 тыс. ед.), Краснодарский край (137,8 тыс. ед.), Свердловская область (114,1 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (109,7 тыс. ед.).

«Даже при жесткой денежно-кредитной политике возросшие доходы населения позволяют сохранять кредитную и потребительскую активность, обеспечивая опережающий рост необеспеченного кредитования. При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на приемлемом уровне», — комментирует директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Его слова приводит пресс-служба компании.

Напомним, что ранее стало известно, что Новосибирская область стала лидером в России по просроченной ипотечной задолженности.