Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля 2024 года директору ООО «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) при выполнении работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» в рамках нацпроекта заключило госконтракт с подрядными организациями: ДРСУ «Новосибдорстрой» и ООО «Маслянинское ДРСУ», субподрядчиком выступало ООО «ИТС-Сибирь». Согласно контракту, субподрядчик обязан был установить высокоточное оборудование импортного (чешского) производства с весоизмерительным модулем.

«ООО «ИТС-Сибирь» без согласования с заказчиком произвело монтаж кустарно изготовленного модуля с оборудованием российского и китайского производства более низкой стоимостью, не отвечающих техническим требованиям. После этого в целях обмана и сокрытия факта подмены оборудования на более дешевое на установлено оборудование были нанесены подложные пломбы и таблички с логотипом компании, которая была указана в государственном контракте, а заказчику предоставлена соответствующая исполнительная документация с паспортом системы, предусмотренной в госконтракте. За выполненную работу ООО были перечислены денежные средства», — говорится в сообщении.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по региону. Её последствиями могут быть неправильно выписанные автовладельцам штрафы, а также потеря крупных сумм для областного бюджета. Нанесенный ущерб предварительно оценивается в 100 миллионов рублей.

ООО «Маслянинское ДРСУ», по данным Rusprofile, учреждено в 2017 году обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация «Дортехпром». Генеральным директором компании является Сергей Просеков, за прошлый год организация показала прибыль в 813 тыс. рублей при выручке в 268 млн. По данным Rusprofile, компания выступала поставщиком для новосибирского ТУАД по 11 госзакупкам, общей суммой в почти 742 млн рублей. ООО «ИТС-Сибирь», занимающееся производством электромонтажных работ, было основано, по данным Rusprofile, в 2015 году в поселке Восход Новосибирской области. Первоначальным учредителем компании был Эдуард Кауров, на данный момент 100% доли в организации принадлежит Сергею Волосову. Возглавляемая директором Олегом Сидоренко компания за прошлый год заработала 29 млн рублей при выручке в 446 млн. «ИТС-Сибирь» выступало поставщиком по 5 госконтрактам для ТУАД Новосибирской области, их общая стоимость превышает 236 млн рублей.

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