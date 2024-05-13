Кто претендует на место в красноярском Заксобрании от ЕР?

Завершилась регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидата, который будет представлять «Единую Россию» на довыборах в Заксобрание Красноярского края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу №10. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Всего заявились девять кандидатов, однако лишь семеро из них представили необходимый комплект документов. Все претенденты на вакантный мандат — жители Красноярского края. Традиционно больший интерес к процедуре проявили мужчины (пять из семи кандидатов). Отмечается, что шестеро участников имеют высшее образование, четверо — моложе 45 лет, пятеро — являются действующими членами партии, двое – сторонники, один из кандидатов – участник СВО. Никто из кандидатов не имеет опыта депутатской работы.

В списке претендентов: начальник военного учебного центра СФУ Евгений Гарин, замдиректора Юридического института СФУ Леонид Москалев, инженер проектного института «Красаэропроект» Анна Потехина, участник СВО Александр Александров, сотрудник краевого минсельхоза Денис Чернов, начальник участка АО «Краcноярскгеология» Игорь Коршун и самозанятая Евгения Акинина.

«После регистрации каждый кандидат обязан разместить на портале (предварительного голосования) два видеоматериала — визитную карточку и свое видение развития округа. В противном случае кандидата не смогут допустить к голосованию. Все желающие жители Емельяновского округа смогут ознакомиться с кандидатами и с 20 по 26 мая выбрать наиболее понравившуюся кандидатуру в электронном формате. Также после регистрации кандидаты могли начать агитационную деятельность на территории округа, проводить встречи с жителями, представлять свои программы, чтобы получить поддержку избирателей в дни голосования», — рассказал начальник отдела правовой работы реготделения партии «Единая Россия» Максим Зверев.

Напомним, что место в красноярском парламенте освободилось в ноябре 2023 года после того, как депутаты досрочно лишили полномочий гендиректора Goldman Group Романа Гольдмана. Причиной тому послужило признание его виновным по уголовной статье о небрежном хранении оружия. Позднее бизнесмен стал фигурантом громкого дела о мошенничестве.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что сенатор от Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс возглавил Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации.