Работники УК «Кузбассразрезуголь» Диана Сатина и Сергей Баксарин вступили в брак во время массовой свадебной церемонии на международной выставке-форуме «Россия». В торжественном мероприятии, организованном в честь Года семьи, приняли участие более 150 пар, представивших разные культуры и народности страны. На церемонии Сергей и Диана продемонстрировали свадебные традиции телеутов.

Молодожены родом из телеутской деревни Шанда Гурьевского муниципального округа, оба работают в компании «Кузбассразрезуголь». Сергей — помощником машиниста тепловоза, Диана — приемосдатчиком в службе поставки груза и багажа.

«Нашей паре выпала честь представить не только уникальную культуру телеутского народа, но и Кузбасс, как главный угольный регион страны, потому что мы оба работаем в угольной отрасли. Очень приятно ощущать себя частью огромной страны, одновременно богатой и природными ресурсами, и многообразием национальных культур. В России сейчас живет около 2,5 тысяч телеутов, и мы видим, как много делается в Кузбассе для сохранения наших традиций и обычаев», — поделилась невеста Диана Сатина.

Подготовить свадебные образы молодоженам помогла мастерица из села Беково. Платье невесты сшито из парчи в традиционном телеутском стиле и украшено элементами ручной работы – пуговицами, вышитым воротником «тяка» и нагрудником. Праздничный костюм жениха также украшен ручной вышивкой и поясом «кур», изготовленным из шелковых ниток.

Массовая свадебная церемония состоялась на славянский праздник — Красную горку, этот день традиционно считается в России началом свадебного сезона. По примете, брак, заключенный в этот день, будет особенно счастливым, крепким и благополучным.

«Многие сотрудники работают на наших предприятиях семьями, знакомятся с будущими супругами на рабочем месте. Рождение новой семьи — это всегда праздник, вдвойне приятно, что молодожены сохраняют и продолжают традиции своей национальной культуры. УК «Кузбассразрезуголь» поддерживает коренные малочисленные народы, которые проживают на территориях присутствия компании, помогает сохранять их культуру и развивать инфраструктуру этнических поселков. При участии нашей компании ежегодно проводятся соревнования по борьбе куреш и телеутский праздник Ильдин-кун», – отметила директор по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина.

Ранее мы писали о том, что семьям кузбасских горняков предоставили льготные путевки в санатории.