Практический семинар на тему «Актуальные правовые вопросы в строительной отрасли Красноярского края» пройдет 24 мая этого года в Красноярске. Он станет частью «Недели предпринимательства в Красноярском крае».

На практическом семинаре, организаторами которого выступает АО Финансово-правовая Группа «АРКОМ» при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края и Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» обещают рассмотреть вопросы, актуальные для строительной отрасли.

Среди тем, которые будут обсуждаться на семинаре, заявлены тренды развития отрасли в Красноярском крае: поиск баланса интересов государства и бизнеса; особенности заключения и исполнения договора строительного подряда; актуальные тенденции судебной практики: земля, недвижимость, строительство; аудит строительных компаний как элемент эффективного контроля качества управления хозяйственной деятельностью.

Мероприятие состоится 24 мая с 15:00 до 17:30 в Центре опережающей профессиональной подготовки Красноярского края. Участие в мероприятие бесплатное после регистрации по ссылке.

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