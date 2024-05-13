Депутаты Госдумы пообщались с кандидатами на посты министра строительства РФ и профильного вице-премьера. Новосибирский парламентарий из фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко попросил рассказать о планах по модернизации ЖКХ России.

О своем общении с кандидатами на посты министра строительства и ЖКХ, а также курирующего вице-премьера, Аксёненко рассказал в личном ТГ-канале. Парламентарий уточнил у кандидатов, насколько эффективной будет масштабная программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры по всей стране, предварительную стоимость которой оценивают в 4,5 трлн. рублей, при учете того факта, что актуальное состояние коммунальных сетей зачастую неизвестно.

«Но насколько эффективными и адекватными будут результаты вложений, если мы по факту не имеем четкого и точного анамнеза проблемы? Мы достоверно не знаем где, что и в каком состоянии у нас находится. Нередки ситуации, когда по балансу все более-менее нормально, а по факту – уже не подлежит восстановлению», – задался вопросом депутат.

И.о. зампреда федерального правительства Марат Хуснуллин, отвечая депутату из фракции «Справедливая Россия – За Правду», заверил, что в новой программе Минстрой РФ будет ставить перед губернаторами вопрос о техническом состоянии инфраструктуры, а также уже к концу мая утвердит показатели эффективности вложений.

Аксёненко также обратил внимание на то, что порядка четверти средств из закладываемых на федеральную программу 4,5 трлн. рублей власти планируют получить из внебюджетных источников. Депутат отметил, что пока концессии, как инструмент, особой эффективностью не блещут: «Здесь определенно есть топкие места, в которых есть риск увязнуть. Напомню, Счетная палата сейчас по поручению Госдумы проверяет все действующие концессии в сфере ЖКХ на предмет их эффективности. По всей стране уже заключено более 2,5 тысяч концессионных соглашений и к ним у депутатов назрели большие вопросы».

Комментируя этот тезис, Марат Хуснуллин сообщил, что команда Минстроя видит перспективу и в других источниках «внебюджетки», например, в усилении контроля над инвестиционной составляющей, которую «ресурсники» закладывают в тариф для населения, а также учёте вложений застройщиков и платы за присоединение к сетям.

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