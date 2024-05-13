Сотрудники новосибирской таможни и региональное управление ФСБ раскрыли схему поставки психотропных веществ в Новосибирск. Как сообщает Сибирское таможенное управление, организаторами оказались трое несовершеннолетних.

Новосибирские таможенники в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области, раскрыли деятельность преступной группы из трех несовершеннолетних жителей возрастом 16 и 17 лет, организовавших доставку в город препаратов с психотропными веществами в международных посылках. Партию нелегального товара в крупном размере сообщники планировали реализовать через интернет на территории региона.

Пресс-служба ведомства сообщает, что были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные хранение и сбыт психотропных веществ в крупном размере) и ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда психотропных веществ в крупном размере. Несовершеннолетних обвиняемых задержали, психотропные вещества были изъяты. Дальнейшим расследованием занимается Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, что против министра ЖКХ Новосибирской области возбудили второе уголовное дело.