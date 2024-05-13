14% вредных загрязнений в России пришлось на Красноярский край

Красноярский край и Иркутская область стали одними из лидеров среди регионов России по количеству загрязнений. На Красноярский край пришлось 14% от общероссийского объема, на Иркутскую область — 13%. Хуже обстоят дела только в Бурятии и Самарской области.



В 2023 год в России зафиксировано 176 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, что на 16% меньше, чем годом ранее — подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

Более половины случаев опасного превышения концентрации химических веществ в воздухе пришлось на Бурятию (17% всех инцидентов), Самарскую область (15%), Красноярский край (14%), Иркутскую область и Оренбургскую область (по 13%).

Среди лидеров по загрязнением из Сибири также оказалась Кемеровская область. В Кузбассе зарегистрировано 14 случаев, их них 12 пришлось на Новокузнецк. В 6 населенных пунктах Иркутской области зафиксировано 23 загрязнения.

Основными веществами-загрязнителями являлись сероводород, бензпирен, диоксид серы, взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода и свинец.

Под высоким загрязнением (ВЗ) понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) предполагает превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении на протяжении восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Экстремально высокое загрязнение также может быть выявлено по визуальным и органолептическим признакам, таким как появление устойчивого, несвойственного данной местности и сезону запаха, резкое воздействие воздуха на органы чувств человека, выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.

«На общероссийские показатели атмосферных загрязнений влияет множество факторов. Как правило, их количество начинает расти, когда повышается качество мониторинга состояния воздуха. При этом отдельные локации могут значительно усугублять общую картину, что в последние годы наблюдалось на примере Самары и Норильска – на них приходилось непропорционально много загрязнений. После внедрения автоматизированных систем мониторинга первое время промышленность в обоих городах работала по инерции, не снижая уровень выбросов. Затем, вероятно, во избежание штрафных санкций, предприятия заметно снизили количество выбросов вредных веществ в атмосферу. В результате по итогам 2023 года обе некогда проблемные локации вышли на сопоставимый с другими регионами уровень, благодаря чему улучшилась общероссийская статистика», — констатирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. Ее слова приводит пресс-служба компании.