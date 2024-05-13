С завершением отопительного сезона в Новосибирске традиционно начинаются гидравлические испытания коммунальных сетей, призванные выявить слабые места трубопроводов для оперативного ремонта. Стало известно, жители каких улиц в ближайшее время первыми останутся без горячей воды.

По данным Сибирской генерирующей компании, первые этапы гидравлических испытаний новосибирских теплосетей стартуют в среду, 15 мая, но снижать температуру горячей воды в кранах жителей города начнут уже сегодня — в понедельник. Под первый этап испытаний сетей ТЭЦ-3 попадут потребители на следующих улицах:

В Кировском районе — Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20, Партсъезда (м-н Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж/к Матрешкин двор, Северный проезд. В Ленинском районе — Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская (от Степной до Титова), Тихвинская, Станиславского (от пл. Станиславского до Немировича-Данченко), Костычева (от Немировича-Данченко до Титова), Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко (от Троллейная до Ватутина).

Снижение температуры горячего водоснабжения на них началось с 00 часов понедельника, а полностью без ГВС жители указанных улиц останутся со среды. По данным теплоэнергетиков, отключения продлятся не дольше, чем до 28 мая.

Испытания также коснутся сетей ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5: в Калининском, Октябрьском и Первомайском районах города снижать температуру горячей воды начнут с 8 часов утра 14 мая, полностью же горячее водоснабжение также будет приостановлено со среды и до 28 мая включительно. Под отключения в этом случае попадут новосибирцы, проживающие на таких улицах, как:

Калининский район: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки. Октябрьский район: Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато. Первомайский район: 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

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