В понедельник, 13 мая, стало известно о назначении нового министра культуры Новосибирской области — им стала директор Краеведческого музея Юлия Шуклина. Информация об этом была обнародована на оперативном совещании в региональном правительстве.

О назначении на пост главы новосибирского минкульта Юлии Шуклиной на оперсовещании сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Хочу пожелать Юлии Константиновне успехов на новом, непростом месте. Всем коллегам – оказать содействие в работе нового министра», – сказал глава региона.

Постоянного руководителя у министерства не было более двух лет: с апреля 2022 года временно исполняющим обязанности его главы был замминистра Юрий Зимняков. До этого времени (с 2020 года по апрель 2022 года) пост министра культуры занимала Наталья Ярославцева, которая ранее работала на этой должности в 2010-2013 годах.

Выпускница истфака Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и аспирантуры Института археологии и этнографии СО РАН Юлия Шуклина проработала в Новосибирском краеведческом музее около 13 лет, в 2012 году она заняла пост замдиректора учреждения по научной работе, а прошлой весной стала директором музея.

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