Глава министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов стал фигурантом второго уголовного дела. Арестованного в марте чиновника теперь обвиняют не только в злоупотреблении полномочиями, но и в их превышении. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, очередное уголовное дело против руководителя регионального минЖКХ заведено по статье о превышении должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 уголовного кодекса РФ).

Основанием стало то, что Архипов в отсутствие полномочий, в 2018 г. подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области. (Речь, судя по всему, снова об «Экологии Новосибирск»). Заведомо зная, что организация не победила в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и не может в дальнейшем осуществлять деятельность, для достижения целей которой оно было создано, предоставил организации средства областного бюджета в размере 10 млн рублей, которые не могли быть использованы в соответствии с целями их предоставления, что нанесло региональному бюджету ущерб в размере 6,3 миллиона рублей.

Напомним, что занимающий пост министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов был задержан 20 марта. Причиной уголовного преследования стало соглашение, ранее подписанное с «мусорным» регоператором, компанией «Экология Новосибирск». При этом арестованный на два месяца Архипов остается в должности министра. Во вторник, 26 марта, общественный совет при минЖКХ Новосибирской области попросил изменить арестованному министру меру пресечения на более мягкую. Днем позже стало известно, что один из заместителей Архипова назначен и. о. министра. 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска наложил арест на имущество министра общей стоимостью порядка 14 млн рублей. Двумя днями позднее апелляционную жалобу адвоката о выборе более мягкой меры пресечения оставили без удовлетворения.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за разрушения дома на улице Саввы Кожевникова.