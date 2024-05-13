В Новосибирске продолжается рост нарушений, связанных с комплексным развитием территорий (КРТ) и картелями. Не менее громким оказывается и ситуация с продовольствием — цены на яйца будоражили всю страну в течение зимы. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области ДМИТРИЙ СУХОПЛЮЕВ рассказал «Континенту Сибирь» о том, как ведомство борется с проблемами в госзакупках, доказывает картельные сговоры через соцсети и причем тут искусственный интеллект.

— Дмитрий Валерьевич, как вы оцениваете итоги 2023 года для УФАС Новосибирской области? На какой позиции располагается новосибирское управление антимонопольного органа в целом по стране?

— Итоги деятельности Новосибирского УФАС за 2023 год пока не подведены, но я могу сказать, что мы будем на достойном месте. Потому что при ранжировании оцениваются еще и лучшие дела, то есть учитываются не только числовые показатели. Дополнительные баллы могут присваиваться за нагрузку, какие-то интересные, эталонные дела (дела, которые могут стать примером для других подразделений ФАС — «КС») и т.д. Но мы стремимся к лучшему, поэтому я считаю, что мы хорошо поработали в 2023 году. 2024 год, надеюсь, будет не хуже.

— Не могли бы вы привести пример эталонного дела?

— Это дело новосибирского пляжа «Наутилус». Мы увидели, что муниципалитет неправильно изменил вид разрешенного использования земли, а далее тот, кто арендовал соответствующую площадь, принял решение перепродать территорию под застройку. Мы выдали соответствующее предписание, которое ответчики не исполнили. Тогда наша служба пошла в суд, в апелляционные и кассационные инстанции, и добилась признания того, что эти действия были неправомерны. Предписание предполагало, что либо муниципалитет обратно изменит вид разрешенного использования, либо расторгнет соответствующий договор и публично объявит торги по получению земли. Мы понимаем, что когда меняется вид разрешенного использования, то меняется и стоимость использования территории. В случае наличия торгов бюджет получил бы большую сумму, а этого не было. Плюс это единственный пляж в черте города, поэтому мы обратили на это внимание, дело рассматривали с методическим сопровождением центрального аппарата ФАС России. Доказательная база, которая была приведена в обосновании принятого решения, может быть использована и другими территориальными управлениями ФАС по всей стране.

— Большинство обращений в Новосибирский УФАС России по пресечению недобросовестной конкуренции в 2023 году были связаны с фактами нарушений прав на интеллектуальную собственность. Можно ли говорить о том, что в Новосибирской области существует проблема в этом отношении, или это можно считать общероссийской тенденцией?

— Нельзя констатировать, что в Новосибирской области множество нарушений, связанных с интеллектуальной собственностью. По действующему законодательству если дело связано с нарушением интеллектуальной собственности, то мы не имеем право выдавать предупреждение — сразу возбуждаем соответствующее дело. Это приводит к тому, что в общей статистике больше дел по интеллектуальной собственности. Как пример, один из предпринимателей использовал вывеску «585 золотой», тогда как такое известное обозначение принадлежит другой организации. Естественно, правообладатель давно на рынке и завоевал своего клиента, свой рынок, поэтому использование этой вывески неправомерно.

— Как много жалоб от бизнеса поступает на действия госзаказчиков в антимонопольный орган? Как часто выявляются нарушения в закупках?

— Если говорить в рамках Федерального закона №44, то за 1 квартал 2024 года к нам поступило 175 жалоб, фактически рассмотрено 146 жалоб. Это связано с тем, что определенный процент жалоб неправильно оформлен, подан и т.д.

Также не стоит забывать и про реестр недобросовестных поставщиков (далее — РНП), в том числе связанный с 223-ФЗ. На сегодня рассмотрено 145 обращений участников, но всего 52 комиссии закончились включением в реестр. Почему такая статистика? Потому что мы не должны формально подходить к рассмотрению этого вопроса, то же самое говорит и судебная инстанция. Если есть отклонение от заключения контракта, то мы оцениваем два обстоятельства — лицу нужно подписать контракт и представить обеспечение исполнения контракта. Давайте представим такую ситуацию: лицо подписало контракт, а банк выдал гарантию, которая оказалась на две тысячи меньше необходимой суммы. Вроде бы формальность, нет вины лица, а заказчик не может принять эту гарантию, так как она выдана на меньшую сумму. Поэтому мы это лицо в реестр, естественно, не включаем. В более сложных вопросах, связанных с включением в РНП, мы рассматриваем намерение оказать услугу и то, что привело к тому, что не был выполнен тот или иной контракт в срок. Но мы всегда смотрим на документы. Очень большая ошибка поставщиков в том, что они не всегда успевают или не могут заручиться необходимыми документами, то есть все остается на словах. Была такая ситуация, когда компания объяснила невозможность исполнения контракта тем, что много сотрудников болело коронавирусом, но, когда мы более детально рассмотрели соответствующую информацию, оказалось, что из ста лиц, задействованных в исполнении контракта, болело всего пятеро. Если судить объективно, то, наверное, все же 95 человек смогло бы исполнить контракт, а причины неисполнения какие-то иные.

— Законодательство о закупках ─ это не только Федеральный закон №44, но и №223 «О закупках товаров работ услуг отдельными видами юридических лиц». Какая тенденция наблюдается в контроле таких закупок?

— Мы наблюдаем незначительное снижение количества жалоб по №223-ФЗ — в 2023 году их количество снизилось на 15% по сравнению с 2022 годом. Если говорить про РНП, то наблюдается рост — в 2022 году было 23 обращения, а годом позже 48 соответствующих обращений. Ситуация схожая с 44-ФЗ, также встречаются жалобы на процедуру определения победителя и установления требований к соответствующей документации.

— Какие проблемы существуют в отдельных отраслях государственных и муниципальных закупок?

— Я могу выделить две сферы: первая ─ медицина, вторая ─ строительство и проектирование. Приведу пример по медицине. У нас была жалоба на процедуру торгов, а именно на необоснованный отказ в допуске одного участника. Когда мы начали оценивать причины, заказчик начал указывать на то, что реагенты, которые были предложены на гематологический анализатор, были якобы не совместимы с тем анализатором, который у него есть. Но когда мы начали анализировать вопрос, то опираясь на данные Росздравнадзора, сделали вывод, что эти реагенты совместимы, и есть исследования, где сам производитель анализатора говорит об их совместимости. То есть комиссия заказчика была не права, когда выдавала соответствующее решение по отклонению заявки. Более того, мы узнали, что реагенты, которые предлагает победитель, как раз таки не совместимы с анализатором. Получилась обратная ситуация, когда комиссия нарушила и выбор победителя, и не правомерно отклонила подходящего участника.

— Дмитрий Валерьевич, в Томске был кейс, когда главный врач областной клинической больницы закупил кислородосодержащее оборудование, которое не было зарегистрировано как медицинское изделие. Я правильно понимаю, что этот пример из той же сферы? Закупщик утверждал, что этот кислород помог спасти многие жизни…

— Существуют разные ситуации. Бывает, что заказчики прибегают при оценке заявки к информации, которая размещена в интернете. Но тут нужно понимать, что даже на сайте производителя информация не всегда достоверна. У нас была ситуация, когда заказчик зашел на сайт производителя, увидел характеристики определенного товара, но нужных для него не обнаружил и сделал вывод, что товар не соответствует потребностям заказчика. Но по факту, когда мы запросили характеристики у производителя, оказалось, что они есть по паспорту товара. Поэтому когда принимаются решения, нужно изучать источники информации и при необходимости делать запросы.

— Какие особенности нарушений в сфере строительства и проектирования можно выделить?

— В вопросе проектных работ нарушения встречаются как со стороны заказчика, так и со стороны предпринимателей. Что касается заказчиков, то они не всегда выходят на закупку с нормальными исходными данными. Что значит нормальными? Допустим, есть старое учреждение с данными 10-летней давности, а за эти годы проводились неоднократные текущие ремонты, менялось освещение и так далее. Следовательно, поставщику нужны обновленные данные, чтобы сделать проект. И тогда возникают объективные вопросы, связанные с изготовлением проекта, который пройдет соответствующую экспертизу.

Есть и противоположные ситуации, когда заказчик все сделал правильно, а проектировщик из-за своей квалификации не может реализовать проект, который впоследствии не проходит требования госэкспертизы. Поэтому мы с правительством Новосибирской области обсуждаем возможность установления единого стандарта технического задания на проектирование. Допустим, все заказчики Новосибирской области будут одинаково готовиться к подобным закупкам, и эти закупки будут размещать на всеобщее обозрение, чтобы минимизировать нарушения в этой части.

Я бы еще выделил ситуацию, когда поставщики исполняют какую-то часть контракта, а потом перестают поставлять продукцию. То есть они получили какие-то деньги, у них меняются интересы, и они не исполняют контракт в полном объеме. Конечно, мы в таком случае их привлекаем к ответственности, включаем в РНП.

— Какие меры принимаются антимонопольными органами в отношении торговых сетей по сдерживанию цен? Насколько сейчас часто встречаются нарушения среди ритейлеров?

— Во-первых, мы уже не первый год ведем еженедельный мониторинг цен на товары первой необходимости. То есть смотрим колебания стоимости, оцениваем товарные запасы и риски. Мы всегда говорим производителям и торговым сетям, что при наличии каких-либо проблем они в первую очередь сообщали нам, и мы понимали, есть ли какие-то злоупотребления. К тому же, у нас есть федеральные данные по колебанию цен в целом по стране, поэтому мы можем понять, наблюдается ли та или иная диспропорция только в Новосибирской области или это общая тенденция?

Во-вторых, мы провели совещание с такими местными торговыми сетями, как «Быстроном» и «Продсиб». Мы предложили пойти на добровольное самоограничение по товарам первой необходимости, а именно по установлению предельно допустимой торговой наценки. Таким образом, мы минимизировали ажиотажный спрос и как следствие рост цен. Если говорить про федеральные сети, то они пошли на добровольное самоограничение по предложению центрального аппарата ФАС.

В-третьих, в конце 2023 года мною было принято решение провести рабочее совещание с производителями яиц на территории Новосибирской области. Могу сказать, что хорошо, что в регионе есть производители яиц, потому что те субъекты, где их не производят, становятся зависимыми от внешних поставок, что затрудняет возможности субъекта влиять на цены, например, через инструмент субсидирования. На совещании было принято решение ограничить наценку до 5% как производителям, так и торговым сетям. Практика показала, что нам удалось стабилизировать цены, в том числе на Пасху.

— Что ФАС подразумевает под картельным сговором? Насколько успешно ведется борьба с картелями в Новосибирской области?

— Картельный сговор ─ это ситуация, когда предприниматели принимают решение не конкурировать между собой, а совершать определенные действия, чтобы ограничить конкуренцию. Иногда связываются с заказчиком, например, чтобы заказчик установил выгодные условия поставки только для определенного поставщика.

Я считаю, что УФАС по Новосибирской области успешно борется с картельными сговорами — нам удалось победить эту «болезнь» во многих сферах, но все еще остается много работы и нарушений. Нужно понимать, что это то направление, за которое есть прямая уголовная ответственность. Если сговор по закупкам составляет более 50 млн рублей, то мы направляем материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Я думаю, что мы при помощи технических средств будем еще лучше бороться с этими сговорами. ФАС России работает над совершенствованием программных продуктов для выявления нарушений в указанной сфере.

— Есть ли на сегодня резонансные дела за последние годы, которые находятся на вашем особом контроле?

— Здесь я остановлюсь на делах, связанных с противодействиям картелям. В Новосибирской области соответствующий отдел появился в 2018 году, он рассматривает серьезные, крупные дела по всему сибирскому региону. Мы часто координируем деятельность региональных управлений, которые находятся даже за пределами СФО, если нужно, например, оценить деятельность предпринимателя, который действует не только в одном субъекте. На текущий момент на особом контроле дело в отношении предпринимателей, которые участвовали в торгах по клинингу. Они систематически организовывали «тараны», когда своими действиями вводили в заблуждением других участников с целью победы на аукционе. Мы это зафиксировали разнообразной доказательной базой. В настоящее время решается вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности с существенными административными штрафами.

— Какие самые популярные инструменты, применяемы для выявления картельных сговоров?

— Антимонопольная служба объективно реагирует на вызовы недобросовестных предпринимателей, потому что сейчас внедряются определенные цифровые инструменты. Например, интеллектуальная программа «Антикартель», которая в настоящее время разрабатывается и реализуется на основе искусственного интеллекта. Это не значит, что у нас нет технических средств для установления нарушений, это значит, что мы идем в ногу со временем, и в будущем картели у нас будут выявляться автоматически.

— Тогда какими инструментами вы пользуетесь уже сейчас?

— На сегодня существует методика, отдельные программы, которые позволяют фиксировать действия определенных лиц. К примеру, есть две фирмы, которые систематически участвуют в закупках определенных товаров, услуг и одна фирма систематически снижают цену, вторая участвует, не делая ценового предложения. Иногда в таких закупках отсутствуют другие участники. Сразу возникает вопрос «Почему так? Почему они?». Может быть дело в том, что техническое задание написано под них? Если нет, то тогда технически оцениваем, что это за участники: от их IP-адресов до аккаунтов в социальных сетях. Бывали случаи, когда мы находили общие фотографии двух директоров во «ВКонтакте». Они нам говорили, что они конкуренты, не знакомы, а по факту они, как минимум имеют общее фото. Для нас это повод задуматься. Но социальные сети ─ не основная доказательная база. Было дело, когда муж и жена участвовали в торгах, но их поведение говорило о том, что они поступают сугубо конкурентно: соперничают с другими участниками, существенно понижают цену. Поэтому наличие знакомства и дружбы само по себе не противоречит возможности конкуренции.

— Как вы понимаете, каких участников и как надо проверить в соцсетях?

— Есть рекомендации центрального аппарата, мы совершаем определенные запросы на электронные площадки и иные ресурсы. Когда мы видим, что при применении методики выявляются определенные признаки картельных соглашений, мы уже обращаемся в прокуратуру для разрешения на проверку. Очень часто проверки проводятся при поддержке силовых структур, чтобы желания оказать сотрудникам УФАС сопротивление было как можно меньше. Бывает, что предприниматели всячески препятствуют проверкам силовыми методами, отключают электричество или выбрасывают технику в окно.

— В марте 2024 года стало известно, что УФАС вслед за прокуратурой заинтересовалась деятельностью МП «МетроМир». Было выявлено, что мэрия и предприятие находились в картельном сговоре. Стоит ли ожидать аналогичных расследований в отношении других муниципальных и областных предприятий?

— Я не припомню подобных дел, которые мы бы возбуждали в ближайшее время. В отношении МП «МетроМир» сейчас рано говорить о каких-то выводах — мы возбудили дело, будем смотреть всю доказательную базу, которая представлена в рамках рассмотрения этого дела. Во многом наше управление консультируется с центральным аппаратом, чтобы была единая практика. От себя могу констатировать, что периодически такие дела встречаются по России. Где-то это связано с целью ухода от 44-ФЗ к более гибкому 223-ФЗ. Исходя из существующей практики, мы посчитали, что это является нарушением и возбудили дело.

— УФАС активно занимается регулированием вопросов градостроительства. Так, по жалобам застройщиков в УФАС было отменено несколько крупных торгов по КРТ. Как вы считаете, проблемы в сфере КРТ будут только усиливаться? Каким вы видите пути решения сложившейся ситуации?

— В 2023 году была череда жалоб, связанных со строительством КРТ. Например, жалоба на аукцион по КРТ на территории Академгородка. Было нарушение, связанное с требованием о завышенным опыте участника. Мы обсудили с заказчиком, как трактовать определенную формулировку в градостроительном кодексе, заказчик согласился и быстро поменял конкурсную документацию. Соответственно участник, который подал жалобу, смог поучаствовать в торгах. Другая жалоба — это громкий проект КРТ возле «Локомотив-Арены». Там были предъявлены определенные требования и нарушения, с которыми частично заказчик соглашался. Мы понимали, что контракт может быть заключен, а стороны потом не смогут согласовать кто прав, а кто нет в рамках исполнения торгов. Поэтому УФАС внес правки в договор, суды нас поддержали.

Если рассматривать 44-ФЗ в целом, то мы при принятии решения смотрим на ситуацию комплексно. Допустим, есть категория профессиональных жалобщиков, которые жалобу подают, а в торгах не участвуют. Заказчик может допустить незначительное нарушение, которое мы видим, но оно никак не повлияет на итоги и конкуренцию. В таких ситуациях мы нарушения фиксируем, так как оно было, но в то же время не принимаем решение аннулировать торги. Потому что не факт, что если торги пройдут повторно, будет большое количество участников и хорошая экономия бюджета.

— Когда вам приходится поправить заказчика, можно ли сделать вывод, что это бросается в глаза? Отмечаете ли вы, что нарушение, которое допустил заказчик, является осознанным? Или это ошибка по незнанию?

— Умысел установить крайне сложно, потому как даже по ситуации с Академгородком видно, что была разница в трактовках градостроительного кодекса. И сказать, что это было сделано умышленно, чтобы лоббировать интересы определенного заказчика, мы не можем. Но опять же, умысел в рамках компетенций правоохранительных органов. Если правоохранительные усмотрят умысел, то мы уже будет смотреть на предмет антиконкурентного соглашения между участниками и заказчиками.

— Есть ли более гибкие методы, которые помогают разрешить споры в досудебном порядке?

— Мы всегда готовы подсказать, как осуществлять соответствующую закупку. Возможно организовать совещание при правительстве или мэрии. Но когда заказчик уже разместил закупку, и там есть соответствующие нарушения, заказчик может сам прийти к нам и попросить отменить закупку. После этого быстро все поправить и заново разместить. К примеру, был случай, когда заказчик случайно указал в закупке потребность не в 10 тысячах литров бензина, а в 1 тысячу. И чтобы не закупить 1 тысячу по цене 10 тысяч, он попросил отменить закупку. Процедурно мы можем пойти навстречу заказчику и устранить явно техническую ошибку через предписание.

— Достаточно активно в бизнес-сообществе обсуждаются кейсы о ненадлежащей рекламе. Насколько активно встречаются нарушения в этой сфере, и насколько часто речь идет о намеренно провокативной рекламе, как например, с одной из сетей доставок суши?

— Что касается нового законодательства о рекламе, то у нас было не так уж и много дел. В целом УФАС систематически старается бороться с нарушениями при наличии доказательной базы от наших заявителей. У нас действует экспертный совет, который оценивает этичность рекламы. Причем в комиссию специально входят разные эксперты. Иногда даже устраиваем опросы на нашем официальном сайте, чтобы посмотреть оценку разных людей. Поэтому понятно, что компании, которые размещают эту рекламу, создают ее специально на грани, пытаясь воздействовать на наши внутренние рефлексы. Но нарушив эту грань, они получат со стороны УФАС соответствующее предупреждение. В целом не могу сказать, что дел, связанных с размещением заведомо провокационной рекламы, стало больше. ФАС России и территориальные управления принимают исчерпывающий перечень механизмов для минимизации нарушений в указанной сфере.