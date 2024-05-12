Участок под строительство завода выделят в Новосибирской области

Марина Цурмаст
 
Завод грузовиков построят под Новосибирском
Фото Марины Цурмаст

До конца 2024 года власти Новосибирской области выделят участок под строительство завода грузового транспорта. Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.

Производство грузового транспорта развернут в Новосибирской области в поселке Садовый. Строительство завода обойдется инвестору почти в 20 млрд рублей. Об этом накануне сообщил агентству ТАСС и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

По словам и.о. министра, инициатор проекта — ООО «Тренд» — обратился к губернатору Новосибирской области с ходатайством о предоставлении земельного участка в аренду без торгов для реализации проекта. Планируется, что завод будет выпускать широкую линейку грузового автотранспорта от 2 до 15 тонн. Первую модель — пятитонный грузовик — должны выпустить в 2027 году.

Также в сообщении говорится, что участок будет выделен компании до конца 2024 года. На первом этапе планируется сборка грузовиков из отечественных и зарубежных комплектующих. На втором этапе производственная линейка будет расширена, и на территории завода появятся цеха для производства собственных комплектующих. При выходе на проектные мощности на заводе будут работать более 2 тыс. человек.

ООО «Тренд», учредителем и директором которого, согласно Rusprofile, является Константин Подшивалов, было создано в Новосибирске в декабре 2016 года. За 2022 год компания, чьим основным видом деятельности значится оптовая торговля канцелярскими товарами, показала убыток в 1 тысячу рублей. За 2023 год выручка организации составила 3,6 млрд рублей.

ООО «Тренд» входит в состав АО «ФИНСИБ» – торгово-производственной компании с головным офисом в Новосибирске. Работает с 1996 года. Сегодня компания имеет склады в 21 городе России – от Москвы до Владивостока, и сбытовые подразделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.

О том, что в регионе на заседании областного совета по инвестициям одобрен проект строительства транспортного завода «Континент Сибирь» писал в декабре 2023 года.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  