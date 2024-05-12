До конца 2024 года власти Новосибирской области выделят участок под строительство завода грузового транспорта. Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.

Производство грузового транспорта развернут в Новосибирской области в поселке Садовый. Строительство завода обойдется инвестору почти в 20 млрд рублей. Об этом накануне сообщил агентству ТАСС и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

По словам и.о. министра, инициатор проекта — ООО «Тренд» — обратился к губернатору Новосибирской области с ходатайством о предоставлении земельного участка в аренду без торгов для реализации проекта. Планируется, что завод будет выпускать широкую линейку грузового автотранспорта от 2 до 15 тонн. Первую модель — пятитонный грузовик — должны выпустить в 2027 году.

Также в сообщении говорится, что участок будет выделен компании до конца 2024 года. На первом этапе планируется сборка грузовиков из отечественных и зарубежных комплектующих. На втором этапе производственная линейка будет расширена, и на территории завода появятся цеха для производства собственных комплектующих. При выходе на проектные мощности на заводе будут работать более 2 тыс. человек.

ООО «Тренд», учредителем и директором которого, согласно Rusprofile, является Константин Подшивалов, было создано в Новосибирске в декабре 2016 года. За 2022 год компания, чьим основным видом деятельности значится оптовая торговля канцелярскими товарами, показала убыток в 1 тысячу рублей. За 2023 год выручка организации составила 3,6 млрд рублей. ООО «Тренд» входит в состав АО «ФИНСИБ» – торгово-производственной компании с головным офисом в Новосибирске. Работает с 1996 года. Сегодня компания имеет склады в 21 городе России – от Москвы до Владивостока, и сбытовые подразделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.

О том, что в регионе на заседании областного совета по инвестициям одобрен проект строительства транспортного завода «Континент Сибирь» писал в декабре 2023 года.