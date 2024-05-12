Президент РФ назначил новых судей в Октябрьский районный суд Новосибирска и Арбитражный суд Новосибирской области.

Указом президента РФ назначены новые судьи в суды Новосибирской области. Об этом сообщил паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Согласно опубликованному указу от 10 мая 2024 года №324 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», новыми судьями в судах общей юрисдикции региона стали Виталий Осипов, Александра Иванова и Ирина Пасюк.

Виталий Осипов назначен судьей Арбитражного суда Новосибирской области. Александра Иванова и Ирина Пасюк стали судьями Октябрьского районного суда Новосибирска.

Напомним, в апреле 2024 года президент РФ назначил 10 председателей судов и судей в Новосибирской области.