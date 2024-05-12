Новых судей назначили в Новосибирской области

Марина Цурмаст
 
Назначены новые судьи
Фото из архива "Континента Сибирь"

Президент РФ назначил новых судей в Октябрьский районный суд Новосибирска и Арбитражный суд Новосибирской области.

Указом президента РФ назначены новые судьи в суды Новосибирской области. Об этом сообщил паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Согласно опубликованному указу от 10 мая 2024 года №324 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», новыми судьями в судах общей юрисдикции региона стали Виталий Осипов, Александра Иванова и Ирина Пасюк.

Виталий Осипов назначен судьей Арбитражного суда Новосибирской области. Александра Иванова и Ирина Пасюк стали судьями Октябрьского районного суда Новосибирска.

Напомним, в апреле 2024 года президент РФ назначил 10 председателей судов и судей в Новосибирской области.

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