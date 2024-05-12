Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может возглавить федеральное министерство

Марина Цурмаст
 
Сергей Цивилев
Сергей Цивилев с супругой 9 мая 2024 г. Фото с официальной страницы губернатора Кузбасса в соцсети ВКонтакте

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на пост нового министра энергетики страны губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Вновь утвержденный парламентом премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. В их числе, как пишет ТАСС, 62-летний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Предполагается, что он возглавит Минэнерго вместо 72-летнего Николая Шульгинова.

Всего у председателя правительства будет десять заместителей, в том числе один первый вице-премьер, один вице-премьер — полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе и один вице-премьер — глава аппарата кабмина. В новом кабинете не будет вице-премьера — министра промышленности и торговли. В прошлом этот пост занимал Денис Мантуров.

Напомним, согласно Конституции РФ, премьер-министр не предлагает Госдуме кандидатуры министров МВД, МИД, МЧС, Минобороны и Минюста, подчиненных непосредственно президенту РФ.

Ранее стало известно, что сенатор от Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс возглавил Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации.

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