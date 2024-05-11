Стало известно, кто займет площади закрывшегося кафе «Эклер» в центре Новосибирска

На месте закрывшегося кафе «Эклер» на Ядринцевской откроется заведение якутского ресторатора Марии Егоровой. Ранее вместе с партнерами она ранее запустила в Новосибирске ресторан грузинской кухни «Коза и лоза» на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта.

О том, что Мария Егорова откроет проект на площадке кафе «Эклер», сообщил у себя в своем ТГ-канале основатель агентства Nazarov&Partners Александр Назаров.

Напомним, что в апреле 2024 года на Красном проспекте на месте «Сибирской тройки» был запущен ресторан «Коза и лоза». Им управляет ООО «МБ Групп», учредителем которого является якутский предприниматель Юрий Егоров. Этот бизнес он развивает вместе с супругой Марией. «Мы с мужем ─ команда. Юрий ответственен за техническую часть и реализацию, я — за коммуникацию и эмоции», — рассказывала в соцсетях Мария Егорова. Управляющим партнером «Козы и лозы» стал Игорь Фурман, известный по ресторанам «Супра» и Zuma во Владивостоке и позиционирующий себя как эксперта в области управления в сфере Horeca. На сегодня в портфеле группы Марии и Юрия Егоровых — ресторан современной якутской кухни «РекаОзероЛес», семейный ресторан «Шпинат&Мясо», азиатское бистро «Китай город», а также франчайзинговые заведения «Шашлыкофф», «Вилка Ложка», «Синнабон». Ранее в портфеле группы также был франчайзинговый ресторан «Своя компания».

Заведение на месте «Эклера» станет вторым проектом для рестораторов из Якутии в Новосибирске. По словам Александра Назарова, в новом проекте управляющим партнером станет Андрей Ли, бренд-шеф, который запускал ресторан в отеле на горнолыжном курорте «Манжерок». Концепция нового заведения пока не раскрывается.

В свою очередь кафе «Эклер» было открыто в Новосибирске летом 2013 года. Заведением управляло ООО «Коферум», собственниками которого по данным Rusprofile, являются генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский (50%), сооснователь «Сибирского берега» Юрий Ан (16,68%), а также бизнесмены Алексей Бурдэ (16,66%) и Иван Гаркуша (16,66%). Прибыль компании за 2023 год, по информации Rusprofile, составляла 12 млн рублей.

«Кафе «Эклер» проработало более 10 лет без ребрендинга. Это довольно большой срок для ресторанного бизнеса. Пришла пора для того, чтобы провести реконцепцию заведения. Надеюсь, что новая команда реализует здесь новый интересный ресторанный проект», – комментировал сделку «Континенту Сибирь» Игорь Белокобыльский.

Напомним, что с начала года в Новосибирске в том числе закрылись рестораны Avocado Queen, «Песец», Le Quattro, «Курортники«, Mykonos by Lazaros, «Хинкалидзе», «Десертация».