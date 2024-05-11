Строительство центра реинтродукции лошади Пржевальского в Хакасии планируют завершить в 2024 году

Алёна Золотова
 
Строительство центра реинтродукции лошади Пржевальского в Хакассии планируют завершить в 2024 году
Photo by Tengis Galamez on Unsplash

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий анонсировал завершение строительства центра реинтродукции лошади Пржевальского в 2024 году. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Виктор Непомнящий рассказал, что в текущем году планируется завершить строительство карантинных и акклиматизационных вольеров, а также осуществить подключение к электроснабжению. Строительные работы, по его словам, были возобновлены после окончания зимы.

Ранее директор заповедника уже предоставлял информацию ТАСС о намерении привезти 10 лошадей Пржевальского из аналогичного центра, расположенного в Оренбургской области. Однако такая инициатива будет реализована лишь после завершения строительства необходимой инфраструктуры и решения вопроса по транспортировке животных. В настоящее время эта задача находится на стадии проработки.

Заповедник «Хакасский» образован постановлением правительства РФ в 1999 году на базе государственных природных заказников «Чазы» и «Малый Абакан». Заповедник «Хакасский» включает девять кластерных (изолированных) участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Усть-Абаканском и Таштыпском районах. Общая площадь заповедника — 267,9 тыс. га.

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