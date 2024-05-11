После просадки грунта под отмостки (водонепроницаемое покрытие вокруг здания — «КС») жилого дома на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске возбуждено уголовное дело.



Как уточнили в прокуратуре региона, ведомство проконтролирует решение вопроса о предоставлении гражданам жилья из маневренного фонда и ход расследования уголовного дела.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска приняла решения: признать ситуацию критической, после предоставления ООО «УК Домовой» заключения экспертизы организовать разработку проектно-сметной документации на ремонт аварийных конструкций, до завершения ремонта обеспечить жильцов дома помещениями маневренного фонда муниципалитета», — написал в своём ТГ-канале мэр Максим Кудрявцев.

Также градоначальник уточнил, что принято решение об отселении жильцов 1-го подъезда (6 квартир, 16 человек). Собственно фундамент именного этого подъезда частично просел.

Напомним, что ранее вечером 9 мая из-за просадки грунта частично просел фундамент одного из подъездов дома на улице Саввы Кожевника, 2. На стене дома появилась трещина, а в одной из квартир сместилась несущая балка. На место происшествия работали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).