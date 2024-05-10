В центре Новосибирска закрылся популярный ресторан-кондитерская

Кафе «Эклер», работавшее на первом этаже ресторанного особняка на улице Ядринцевской, закрыто с 9 мая. Сообщение об этом вчера появилось на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». Вместо прекратившего работу заведения на этом месте будет новый ресторан.

Как рассказал «Континенту Сибирь» один из совладельцев ООО «Коферум», оператора кафе «Эклер», Игорь Белокобыльский, компания продает право аренды помещения на первом этаже здания по улице Ядринцевская, 21, в котором с 2013 года работал ресторан-кондитерская.

«Кафе «Эклер» проработало более 10 лет без ребрендинга. Это довольно большой срок для ресторанного бизнеса. Пришла пора для того, чтобы провести реконцепцию заведения. Сделка будет завершена в ближайшее время. Надеюсь, что новая команда реализует здесь новый интересный ресторанный проект», – сообщил Игорь Белокобыльский. Подробности до завершения сделки он раскрывать не стал.

Напомним, в апреле рядом с площадью Ленина закрылся ресторан Avocado Queen. На его месте планируют открыть новое заведение – «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная». Также стоит отметить, что 9 мая новосибирская сеть кафе-кондитерских Kook открыла новое заведение в ТРЦ «Аура» на месте «Шоколадницы».