Новый жилищный проект «Невский» новосибирского бизнесмена Александра Бойко получил разрешение на строительство. Объект на улице Краузе вблизи Красного проспекта займет более 250 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, в том числе 152 тысячи квадратных метров жилья.

«Вчера мы получили разрешение на строительство первой башни. Это чуть более 19 тысяч квадратных метров, из них около 4 тысяч квадратных метров — это крытая парковка. Всего по периметру комплекса будет стоять 14 таких башен высотой в 25 этажей на стилобате (верхняя плоскость объёмного цоколя — «КС»). Стилобат — с огромным парком на кровле площадью около 4,5 Га, что без каких либо, компромиссов позволяет реализовать концепцию «Двор без машин», поскольку весь автотранспорт резидентов всего жилого комплекса будет стоять либо внутри стилобата в теплой парковке, либо на прилегающей плоскостной парковке, также интегрированной в парковую зону. Такой прием позволяет в разы увеличить коэффициент озеленения застраиваемой территории и сократит формальное «пятно застройки» до 10%. Проект предполагает полностью автономную инфраструктуру: свою школу, магазины шаговой доступности, круглосуточную аптеку, 2 детских сада встроенных в 4 башни, что позволит родителям «возить» туда своих малышей буквально на лифте! Фитнес-клуб с 25 метровым бассейном и СПА комплексом, поликлинику, детский клуб, то есть все, что нужно в шаговой доступности, — уточнил Александр Бойко «Континенту Сибирь». — По сути это аналог Жуковки (премиальный жилой квартал возле новосибирского зоопарка — «КС»), но только за счет масштаба проекта (он в 10 раз больше) он будет доступен и обычному среднему классу наших горожан».

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Также Александр Бойко рассказал, что в бизнес-плане заложено строительство объекта в течение 5 лет. «Проект вытянут вдоль улицы Краузе на 600 с лишним метров, а поскольку шаг, с которым мы будем начинать строительство каждой следующей башни уже в следующем году составит всего 3 месяца, то к моменту ввода первой башни стройка отодвинется от нее более чем на треть километра», — сообщил предприниматель.